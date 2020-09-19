ميامي يقترب من نهائي الـ «NBA»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد ميامي هيت من بعيد مجدداً، وخطا خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين«NBA» لأول مرة منذ 2014، وذلك بعد تقدمه على بوسطن سلتيكس 2-صفر في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية بالفوز عليه 106-101 في أورلاندو، حيث يستكمل الموسم خلف أبواب موصدة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعلى غرار المباراة الأولى التي تخلف فيها بفارق 14 نقطة قبل أن يعود ويحسمها 117-114 بعد شوط إضافي، بدا الفوز بعيداً عن متناول ميامي في المباراة الثانية بعد أن تخلف بفارق 17 نقطة في الربع الثاني.

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لكنه قلب الأمور لصالحه بعد ربع ثالث كبير جداً من لاعبيه، حسموه لصالحهم 37-17 بفضل جهود بام أديبابو بشكل خاص، إذ سجل 15 من نقاطه ال21 (مع 10 متابعات و4 تمريرات حاسمة) في هذا الربع بعد أن نجح في 7 من محاولاته الثماني.

وهي المرة الأولى في تاريخ ميامي، الفائز بلقب الدوري ثلاث مرات أعوام 2006 و2012 و2013، التي ينجح فيها الفريق بالخروج منتصراً من مباراة في الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» بعد تخلفه بفارق 17 نقطة.

ولعب السلوفيني غوران دراغيتش دوراً مهماً في فوز فريق المدرب إيريك سبويلسترا بتسجيله 25 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة، فيما ساهم جيمي باتلر الذي كان صاحب نقاط التقدم في آخر 12 ثانية من المباراة الأولى، ب14 نقطة ودانكن روبنسون ب18 ودجاي كراودر ب12.