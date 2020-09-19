«المـلك» يهـزم بطـل قطـر بالأربعـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عزز الشارقة حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الثالثة المؤهلة إلى الدور الثاني في دوري أبطال آسيا بعدما حقق فوزاً كبيراً أمس على الدحيل بطل الدوري القطري 4-2 في الدوحة ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل خالد باوزير(18) وماجد سرور(62) والبرازيليان إيجور كورنادو(75 من ركلة جزاء) وكايو فرناديز(90+1) أهداف الشارقة، وعبدالله الأحرق(21) والمعز علي(70) هدفي الدحيل.

وأكمل الدحيل المباراة منذ الدقيقة ال 59 بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه المغربي مهدي بن عطية لاعتدائه على كورنادو الذي اختير رجل المباراة بعدما سجل هدفاً وساهم بهدفين.

وقدم «الملك» مباراة كبيرة، وثأر بأفضل طريقة من خسارته الثلاثاء الماضي أمام الدحيل نفسه 1-2، كما كان قرار إشراك خالد باوزير موفقاً بعدما زاد من حدة الضغط الهجومي على لاعبي الدحيل وارتكبوا على إثرها العديد من الأخطاء.

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ورفع الشارقة الذي حقق فوزه الأول بعد خسارتين وتعادل رصيده إلى 4 نقاط وتقدم للمركز الثالث، وبقي الدحيل ثانياً بست برصيد 6 نقاط.

وفي مباراة ثانية خسر العين أمام السد القطري صفر-4 ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة.

وسجل الجزائري بغداد بونجاح (26 و70) وأكرم عفيف (56) ورودريجو تاباتا (86) أهداف السد.

ورفع السد رصيده إلى 8 نقاط، مقابل نقطة للعين الذي فشل في الفوز في آخر 12 مباراة بالبطولة.

من جهته، قال محمد عبد الرحمن لاعب وسط العين بعد المباراة «حزينون للنتيجة الكبيرة، التي ربما تعود لأننا لم نخض مباريات رسمية منذ فترة طويلة، نحن العين وعلينا أن نعود ونقدم الأفضل في آخر مباراتين».