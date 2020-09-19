عودة الجناح كارتابيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجناح الأرجنتيني فيدي كارتابيا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عودته لنادي شباب الأهلي دبي ، الذي لعب له معاراً الموسم الماضي. وتوصل شباب الأهلي لاتفاق لضم كارتابيا البالغ 27 عاماً من ديبورتيفو لا كورونيا الذي هبط إلى الدرجة الثالثة.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد بدأ مشواره في إسبانيا بصفوف فالنسيا عام 2013، ثم انتقل لديبورتيفو لاكورونيا، ولعب معاراً في الموسم الماضي مع شباب الأهلي الذي كان يملك حق التجديد،لكن مبالغات لاكورونيا أوقفت المفاوضات أكثر من مرة.