وفاة اللبناني محمد عطوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فارق لاعب نادي الإخاء الأهلي عالية اللبناني في كرة القدم محمد عطوي الحياة؛ بعد قرابة شهر على رقوده في المستشفى، إثر إصابته بطلق ناري في رأسه، خلال مروره في أحد شوارع العاصمة اللبنانية، بيروت.

وأشارت تقارير في حينها إلى أن اللاعب البالغ 32 عاماً، أصيب برصاصة طائشة أطلقت خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت المروع، الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب.