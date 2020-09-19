الريال يظهرغداً أمام سوسييداد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد أن غاب عن المرحلة الافتتاحية من أجل الحصول على المزيد من الراحة عقب الموسم المتأخر الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد، يبدأ ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه غداً الأحد في الباسك ضد ريال سوسييداد في المرحلة الثانية، فيما يستمر غياب منافسيه برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية.

وتوج ريال بطلاً للدوري للمرة 34 في تاريخه في يوليو / تموز الماضي بفضل «حرسه» القديم الذي يعول عليه مرة جديدة زيدان، لاسيما القائد الأبدي سيرخيو راموس والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والألماني طوني كروس والكرواتي لوكا مودريتش.

ويرفع زيدان في مسعاه للاحتفاظ باللقب شعار الاستمرارية والثبات بالاعتماد على الأسلحة نفسها .

ويبدأ خيتافي الدوري اليوم السبت على أرضه ضد أوساسونا،ويأمل فياريال التعويض السبت حين يفتتح المرحلة الثانية في ملعبه أيضاً ضد إيبار، فيما يسعى فالنسيا في اليوم ذاته إلى فوز ثانٍ توالياً على حساب مضيفه سلتا فيجو .