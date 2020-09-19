نادي الذيد ينظم محاضرة حول إدارة المشاريع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي الذيد، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة فرع الذيد، محاضرة افتراضية بعنوان: «إدارة المشاريع التجارية في ظل تحديات كوفيد -19»، قدمها الدكتور خالد محمود مستشار تنمية المشاريع الصغيرة، أمين عام الاتحاد العربي لريادة الأعمال، وتحدث فيها عن تحديات الأعمال التجارية في ظل جائحة «كوفيد -19» على مستوى العالم، والخيارات المتاحة أمام أصحاب المشاريع.

وأكد محمد مصبح بن مترف الطنيجي، مدير فرع غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالمنطقة الوسطى، أن غرفة التجارة أخذت على عاتقها استقراء التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع، ورفع التوصيات التي من شأنها ضمان استمرارية الأعمال.

فيما أكد حميد عبد الله بالصدرية الخاطري، نائب رئيس مجلس الإدارة بنادي الذيد،أن النادي أخذ على عاتقه تنظيم مثل هذه المحاضرات وورش العمل التي تسهم في تنمية المجتمع، واستقراء الواقع والتحديات المطروحة أمام الأفراد في جميع الاتجاهات، وأن هذه المحاضرة استطاعت تسليط الضوء على واحدة من قضايا واهتمامات الشباب.