شكرا لقرائتكم خبر عن تيتي يعلن تشكيلة البرازيل لمباراتي بوليفيا والبيرو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقود النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي منتخب بلاده في استحقاقيه أمام بوليفيا والبيرو الشهر المقبل ضمن تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، فيما يغيب القائد داني ألفيش بسبب الاصابة.

وبقيت إقامة الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 معلقة لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويستهل منتخب الـ "سيليساو" مشواره في التصفيات على ارضه امام بوليفيا في ساولو باولو في 9 أكتوبر المقبل، قبل أن يسافر بعد أربعة أيام إلى ليما لمواجهة بيرو.

وفي وقت طلب مدرب بوليفيا سيزار فارياس في يوليو الماضي إقامة المباراة على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، أعلن المسؤولون البرازيليون على تويتر أنها ستقام في ساو باولو.

وجدد تيتي ثقته بقائد سان جيرمان السابق تياغو سيلفا المنتقل أخيراً إلى تشيلسي الإنجليزي، على الرغم من انه سيبلغ 37 عاماً في مونديال 2022.

واستدعى تيتي مجدداً لاعب وسط ليون الفرنسي الشاب برونو غيماريش (22 عاماً) الذي سبق له ان استدعاه بداية العام الحالي للمباراتين أمام بوليفا وبيرو، قبل تأجيل مواعيد التصفيات بسبب جائحة "كوفيد-19".

وطرأت تعديلات كثيرة على التشكيلة الحالية مقارنة مع الاستدعاءات الأولية في مارس الماضي، إذ غاب كل من حارس مانشستر سيتي إيدرسون، الجناح أليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) والمدافع إيدر ميليتو (ريال مدريد الإسباني). إلى القائد ألفيش المصاب (37 عاماً- ساو باولو) على أن يحلّ بدلاً منه إبن الـ 19 عاما غابريال مينينو الذي يدافع عن ألوان فريق بالميراس.

في المقابل، يعود إلى التشكيلة مهاجم ريال مدريد رودريغو ولاعب وسط استون فيلا دوغلاس لويز.

التشكيلة الرسمية:

حراس المرمى: أليسون (ليفربول)، سانتوس (أتلتيكو باراناينسي)، ويفرتون (بالميراس).

المدافعون: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي)، غابريال مينينو (بالميراس)، أليكس تيليس (بورتو البرتغالي)، رينان لودي (أتلتيكو مدريد الإسباني)، تياغو سيلفا (تشيلسي )، ماركينيوس (باريس سان جرمان الفرنسي)، فيليبي (أتلتيكو مدريد)، رودريغو كايو (فلامنغو).

لاعبو الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد الإسباني)، فابينيو (ليفربول)، برونو غيماريش (ليون الفرنسي)، دوغلاس لويز (استون فيلا)، فيليبي كوتينيو (برشلونة)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو).

المهاجمون: غابريال جيزوس (مانشستر سيتي )، رودريغو (ريال مدريد)، نيمار (باريس سان جيرمان)، إيفرتون (بنفيكا البرتغالي)، روبرتو فيرمينو (ليفربول)، ريشارليسون (إيفرتون).