كشف حساب 5 صفقات فى الأهلى بعد التتويج بالدورى الـ 42

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرم الأهلى 5 صفقات من العيار الثقيل خلال الموسم الحإلى 2019 / 2020 والذى توج المارد الأحمر بلقبه رسميًا بعد وصوله للنقطة 72، وخسر الزمالك من أسوان بهدف دون رد ليتجمد رصيده عند النقطة 55 وسيخصم منه 3 نقاط فى نهاية الموسم، وأبرم المارد الأحمر تلك الصفقات من أجل تدعيم صفوفه، حيث ضم فى الميركاتو الصيفى الماضى 3 لاعبين هم محمود متولى من الإسماعيلى، ومحمد مجدى قفشة من بيراميدز، وأليو ديانج من مولودية الجزائر، وفى الميركاتو الشتوى أبرم الأهلى صفقتين بضم محمود عبد المنعم كهربا بعد فسخ تعاقده مع أفيش البرتغإلى، وأليو بادجى من رابيد فيينا النمسأوى، ونرصد فى الأسطر التالية كشف حساب تلك الصفقات مع الشياطين الحمر. محمود متولى "مدافع" محمود متولى "مدافع" محمود متولى مصاب حاليًا بالرباط الصليبى. شارك فى 10 مباريات بالدورى، بمعدل 660 دقيقة، وتلقى بطاقة صفراء وأحدة. وشارك فى 5 مباريات بدورى أبطال أفريقيا بمعدل 269 دقيقة، وتلقى بطاقة صفراء وأحدة. وشارك فى مباراة كأس السوبر بمعدل دقيقتين، ليصبح إجمإلى مشاركات اللاعب منذ إنضمامه للمارد الأحمر فى 16 مباراة. محمد مجدى قفشة "صانع ألعاب" محمد مجدى قفشة "صانع ألعاب" شارك فى 24 مباريات بالدورى، بمعدل 1773 دقيقة، وتلقى بطاقة صفراء وأحدة، صنع 7 أهداف وأحرز 5. وشارك فى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا بمعدل 447 دقيقة، صنع هدفين، وأحرز هدف. وشارك فى مباراة كأس السوبر بمعدل 80، ولم يسجل أو يصنع أى هدف فى اللقاء. أليو ديانج "لاعب وسط" أليو ديانج "لاعب وسط" شارك فى 18 مباريات بالدورى، بمعدل 1220 دقيقة، وتلقى 3 بطاقات صفراء، وكارت أحمر، صنع هدف وأحرز أخر. Advertisements وشارك فى 9 مباريات بدورى أبطال أفريقيا بمعدل 662 دقيقة، أحرز هدف، وتلقى بطاقة صفراء وأحدة. وشارك فى مباراة كأس السوبر بمعدل 90 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أى هدف فى اللقاء. كما شارك فى مباراة كأس مصر، صنع هدف، وتلقى بطاقة صفراء وأحدة. محمود عبد المنعم كهربا "جناح" محمود عبد المنعم كهربا "جناح" شارك فى 7 مباريات بالدورى، بمعدل 144 دقيقة، وتلقى بطاقة صفراء وأحدة، وصنع 3 أهداف وأحرز 3. وشارك فى 3 مباريات بدورى أبطال أفريقيا بمعدل 137 دقيقة، وتلقى بطاقة صفراء وأحدة. وشارك فى مباراة كأس السوبر بمعدل 18 دقيقة، ولم يسجل أو يصنع أى هدف فى اللقاء، وتلقى بطاقة حمراء، وعوقب بسببها بالإيقاف 10 مباريات. أليو بادجى "مهاجم" أليو بادجى "مهاجم" شارك فى 11 مباراة بالدورى، بمعدل 672 دقيقة، صنع 5 أهداف، وأحرز 4. وشارك فى 4 مباريات بدورى أبطال أفريقيا بمعدل 95 دقيقة، وصنع هدف وحيد. وشارك فى مباراة كأس السوبر بمعدل 10 دقائق، ولم يسجل أو يصنع أى هدف فى اللقاء.

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