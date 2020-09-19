شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة حمراء.. الأهلي يتوّج بدوري سيدات السلة بالفوز على سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توّج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالأهلي ببطولة الدوري، وذلك بعد تغلبه على سبورتنج، بنتيجة 75-72، في المباراة الفاصلة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم، والثالثة في دوري السوبر، الذي يقام بنظام «best of 3» ، وأقيمت المباراة على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر، وقدم فريق سيدات الأهلي مستوى متميزًا على مدى المباراة، ونجح في فرض سيطرته بفضل الدفاع القوي والاستحواذ، وتمكن من تحقيق الفوز، في ظل تركيز اللاعبات والاعتماد على الدفاع القوي والسرعة والدقة في تنفيذ الهجمات وإنهائها بصورة سليمة.

وانتهت الفترة الأولى بفوز الأهلي بنتيجة 25-15، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية محققًا الفوز بنتيجة 38-29، كما تألقت لاعبات الأهلي في الفترة الثالثة، ليحققن الفوز بنتيجة 56-54، وفي الفترة الرابعة التي شهدت قمة الإثارة في دقائقها الأخيرة، لكن تركيز نجمات الأهلي وتنفيذ تعليمات المدير الفني، علي هاشم، حسم المباراة بنتيجة 75-72 لصالح الأهلي، ليتوج رسميًّا بدوري السوبر.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد خسر في المباراة الأولى بنتيجة 83-76، وفاز في المباراة الثانية بنتيجة 85-78، ليصل الفريقان إلى المباراة الأخيرة، ويتوج الأهلي باللقب.

ويأتي فوز الاهلي بدوري سيدات كرة السلة بعد أقل من 60 دقيقة على تتويج فريق الكرة بلقب بطولة الدروي الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ28 للمسابقة المحلية.

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