شكرا لقرائتكم خبر عن 10 دوريات حسمها الأهلى مبكرًا.. ويكرر انجاز 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الأهلي في تعزيز موقعه في صدارة أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات، بعد أن تمكن من حسم بطولة الدوري مبكرًا، وقبل نهايتها بـ7 أسابيع، ليحتفظ باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه فقد حسم المارد الأحمر لقب الدوري رسمياً مساء اليوم ،الجمعة، إثر هزيمة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ28 للدوري.

احتفاظ الأهلي بدرع الدوري رفع رصيده من الألقاب إلى 138 بطولة، جعلته أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات والألقاب، متفوقًا بذلك على أعتى الأندية العالمية؛ بواقع 20 لقبًا قاريًّا، منها ثمانية ألقاب في دوري الأبطال الإفريقي، وأربعة في أبطال الكئوس، ولقب واحد في كأس الكونفدرالية، وستة ألقاب في بطولة السوبر الإفريقي، وبطولة واحدة للأفرو- آسيوية، إلى جانب أربعة ألقاب للبطولات العربية.

ويأتي تتويج الأهلي باللقب رسميًّا قبل نهاية البطولة بـ7 أسابيع، محققًا أسرع دوري في تاريخه، بالتساوي مع موسم 2004- 2005 التاريخي، الذي حقق خلاله الأهلي لقب الدوري قبل نهايته بـ7 جولات.

ويعود تاريخ حسْم الأهلي لقب الدوري قبل نهايته بعدة أسابيع لخمسينات القرن الماضي، ونستعرض في السطور التالية الدوريات التي حسمها الأهلي مبكرًا:

– موسم 1956- 1957: حسم الأهلي اللقب قبل نهايته بـ5 أسابيع وبفارق 7 نقاط عن الزمالك، صاحب المركز الثاني.

– موسم 1958- 1959: حسم الأهلي لقب الدوري قبل نهايته بـ3 أسابيع وبفارق 8 نقاط عن الزمالك، صاحب المركز الثاني.

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– موسم 1974- 1975: حسم الأهلي لقب الدوري قبل نهايته بـ4 أسابيع وبفارق 7 نقاط عن الترسانة، صاحب المركز الثاني.

– موسم 1998- 1999: حسم الأهلي اللقب قبل نهايته بـ3 أسابيع.

– موسم 2004- 2005: حسم الأهلي اللقب قبل نهايته بـ7 أسابيع وبفارق 31 نقطة عن إنبي، صاحب المركز الثاني، في موسم تاريخي.

– موسم 2007- 2008: حسم الأهلي لقب الدوري قبل نهايته بـ5 أسابيع وبفارق 17 نقطة عن الإسماعيلي، صاحب المركز الثاني.

– موسم 2009- 2010: حسم الأهلي اللقب قبل نهايته بـ4 أسابيع وبفارق 10 نقاط عن الزمالك، صاحب المركز الثاني.

– موسم 2016- 2017: حسم الأهلي اللقب قبل نهايته بـ4 أسابيع وبفارق 10 نقاط عن مصر المقاصة، صاحب المركز الثاني.

– موسم 2017- 2018: حقق الأهلي اللقب قبل نهايته بـ6 أسابيع وبفارق شاسع عن أقرب منافسيه، في ثاني أسرع دوري يحققه الأهلي قبل نهايته في تاريخه.

_ موسم 2019 - 2020: حقق الأهلى اللقب قبل نهاية الموسم بـ 7 أسابيع، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه الزمالك، صاحب المركز الثانى.