شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يحتفل بتتويج الأهلى بالدورى 42 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد فتحى لاعب الأهلى، بتتويج فريقه بلقب الدورى الـ 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد التتويج رسميًا بلقب الموسم الحالى 2019 / 2020 وقبل نهايته بـ 7 جولات، عقب أن وصل للنقطة 72 معتليًا جدول ترتيب الدورى، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 55 بعد الهزيمة من أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

وكتب فتحى عبر صفحته الرسمية على انستجرام: "ألف مبروك لنادى الأهلى العظيم وجمهوره العريق الفوز بلقب الدورى".



أحمد فتحى

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أحمد فتحي، ينتهي تعاقده مع الأهلى بنهاية موسم 2019-2020، لكون الطرفان لم يتفقا على القيمة المالية للتجديد، ليقرر اللاعب الرحيل عن القلعة الحمراء، وينضم أيضًا إلى صفوف نادي بيراميدز، لكن اللاعب سيظل بالقميص الأحمر حتى نهاية الموسم بخلاف الثلاثى السابق.

وعلى مستوى الألقاب أحرز فتحى 19 بطولة مع الأحمر، بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا، ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة ، وتعد بطولة الدوري الحالية هي اللقب رقم 20 مع القلعة الحمراء.