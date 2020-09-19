شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط القيد للموسم الجديد بعد قرار فتحه أول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على فتح باب القيد للأندية استعداداً للموسم الجديد يوم 1 أكتوبر المقبل وتحديدا قبل الأربعة أسابيع الأخيرة من عمر الدورى العام هذا الموسم، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".. وقال جمال محمد على لـ"الخليج 365"، إن هناك اجتماعاً للجنة الخماسية خلال الساعات المقبلة، لمناقشة هذا الأمر وإعلان القرار وإخطاره لأندية الدورى الممتاز، لافتاً إلى أن دورى القسم الثانى سيتم استئنافه يوم 20 سبتمبر الجارى بنفس الشروط مع تنفيذ كافة الاجراءات الطبية المتبعة فى الدورى الممتاز.

وقررت اللجنة الخماسية استمرار تعليمات القيد الخاصة فى الموسم الجارى فى الموسم المقبل 2020 -2021أيضا، نظرا لضيق الوقت وصعوبة تقبل الأندية لأى تغييرات قد يتم فرضها.

- استمرار قائمة الـ30 لاعبا فى الموسم المقبل.

- 5 استبدالات لكل فريق على مدار الموسم، فى فترتى القيد الشتوى والصيفى، بحيث إذا استبدل أحد الفرق لاعبان قبل بداية الموسم، يصبح أمامه فرصة استبدال 3 آخرون فى فترة القيد الشتوية بشهر يناير، وهو نفس النظام الذى كان معمول به فى الموسم الحالى.

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- حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عدد 5 لاعبين يتم إعارتهم لكل نادٍ كحد أقصى فى الموسم المقبل، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار من القائمة مع أحقية النادى فى قيد لاعب آخر بدلاً منه، ثم إعادة قيده مع عودته لناديه مع انتهاء الإعارة بحد أقصى 5 لاعبين.

- الإبقاء على ٥ لاعبين أجانب محترفين فى صفوف الأندية فى الدورى المحلي.

- اعتبار لاعب واحد من شمال افريقيا أو فلسطين أو سوريا كلاعب محلى.

- تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم بعد المقبل 2021 -2022.

- يحق لأى لاعب فسخ عقده مع ناديه فى حالة عدم الحصول على مستحقاته لمدة شهرين