شكرا لقرائتكم خبر عن مسعد عوض: توقعت الفوز على الزمالك..والأهلي مش محتاج حد يكسبه الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب مسعد عوض حارس مرمى الأهلى السابق ونادى أسوان حالياً، عن سعادته بعد الفوز التاريخى الذى حققه أسوان لأول مرة فى تاريخه على الزمالك بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، وقال عوض فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: كابتن كشرى منحنى الثقة وأحب أن أشكره ومن قبله كابتن مجدى عبد العاطى، كون فريق محترم، لاعبين كبار وبأقل الإمكانيات، ربنا كرمنا والجميع أشاد بنا ونستحق أكثر من ذلك، والثلاث نقاط أهم من مستواى سواء جيد أو سئ كان هدفنا الثلاث نقاط للبقاء بالدورى ونتمنى الأفضل فى المرحلة القادمة، دورى هو توجيه الدفاع لأنى أخر واحد فى الملعب.

أضاف: هدفنا جميعاً أن نحسم معركة البقاء ونقاط طنطا أفادتنا جداً، ونتمنى الثبات على المستوى، والأهلى لا يحتاج أن يحسم له أحد الدورى، ولا يحتاج أن يفوز أسوان على الزمالك لكى يحسمه فهو حسم اللقب منذ فترة، والزمالك فريق كبير ومحترم.

واختتم: توقعت الفوز على الزمالك وأتمنى أن نكون موفقين فى المباريات المقبلة.

وتوج فريق الأهلى، رسميًا بلقب الدورى للموسم الحالى 2019 / 2020 وقبل نهايته بـ 7 جولات، وذلك بعد أن وصل للنقطة 72 معتليًا جدول ترتيب الدورى، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 55 بعد الهزيمة من أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

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هزيمة الزمالك من أسوان أوقفت رصيده عند النقطة 55، ليتوج الأهلى باللقب رقم 42 فى تاريخه، نظرًا لصعوبة وصول أى فريق للنقطة 72 حتى فى حالة تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية بالمسابقة، في ظل خصم 3 نقاط من الزمالك في نهاية الموسم للانسحاب امام الاهلي، ومتبقي للزمالك 6 مباريات فقط.

ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة من مساء غداً، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري، وتضم قائمة المارد الأحمر 21 لاعباً، هم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

وشهدت قائمة الاهلي لمباراة المقاصة دخول ياسر إبراهيم بعد تعافيه من فيروس كورونا الذى أبعده عن مباراة الإتحاد السكندري الأخيرة بالدوري التى أنتهت بالتعادل السلبي ، كما شهدت القائمة دخول حسين الشحات بعد تعافيه من جراحة "الفتاق" التى أجراها قبل عدة أسابيع كما دخل الحارس الصاعد حمزة علاء لتعويض غياب على لطفي الذى لم يتماثل بعد من فيروس كورونا.