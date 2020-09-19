شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاصة : نرحب بإقامة ممر شرفى للأهلى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، المباركة إلى النادي الأهلي بعد التتويج بدرع الدوري المصري بشكل رسميًا، وقال محمد عبدالسلام في تصريحات تليفزيونية : "مبروك للأهلي وشرف لنا إقامة لهم ممر شرفي في مباراة الفريقين غدًا"، وتابع: "نرحب وشرف لنا إقامة ممر شرفي لبطل الدوري المصري".

وقال محمد عبدالسلام: "مستعدون لإقامة ممر شرفي ولكن هناك نقطة وحيدة ننتظرها"، وأوضح : "يجب أن توافق اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان على إقامة ممر شرفي".

واختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة النادي الأهلي المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد السبت باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 للدوري.

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وضمت القائمة كلا من : محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي وعاصم سعيد وأحمد محسن وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور وعبد الله مجدي ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الأهلي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.