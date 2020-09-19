شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان عن الفوز على الزمالك بالسحر: لن ندخل فى مهاترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة بنادى أسوان، على التصريحات الإعلامية المثارة بشأن وجود أمور غير طبيعية فى منع أكثر من فرصة محققة للزمالك من معانقة الشباك خلال المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 28 من عمر الدورى والتى انتهت بفوز أبناء الجنوب بهدف نظيف، ليتم معها تتويج الأهلى رسمياً بطلاً للدورى.

وقال أمين فى تصريحات صحفية : لن ندخل فى مهاترات مع أحد لدينا هدف وهو البقاء فى الدورى ونسعى لتحقيقه، ولن ننظر إلى ادعاءات البعض قد يقولون ذلك لإرضاء جماهيرهم لأن مباراة الزمالك حسمت درع الدورى، ولكننا لسنا طرفاً فى هذا الأمر نلعب فقط من أجل حلم البقاء فى المسابقة واللاعبين يبذلون أقصى طاقتهم وهو ما ظهر منذ عودة النشاط وليس فى مباراة الزمالك فقط.

وتوج فريق الأهلى، رسميًا بلقب الدورى للموسم الحالى 2019 / 2020 وقبل نهايته بـ 7 جولات، وذلك بعد أن وصل للنقطة 72 معتليًا جدول ترتيب الدورى، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 55 بعد الهزيمة من أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

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هزيمة الزمالك من أسوان أوقفت رصيده عند النقطة 55، ليتوج الأهلى باللقب رقم 42 فى تاريخه، نظرًا لصعوبة وصول أى فريق للنقطة 72 حتى فى حالة تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية بالمسابقة، في ظل خصم 3 نقاط من الزمالك في نهاية الموسم للانسحاب امام الاهلي، ومتبقي للزمالك 6 مباريات فقط.

ويستعد الأهلى لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الثامنة من مساء غداً، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري، وتضم قائمة المارد الأحمر 21 لاعباً، هم: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

وشهدت قائمة الاهلي لمباراة المقاصة دخول ياسر إبراهيم بعد تعافيه من فيروس كورونا الذى أبعده عن مباراة الإتحاد السكندري الأخيرة بالدوري التى أنتهت بالتعادل السلبي ، كما شهدت القائمة دخول حسين الشحات بعد تعافيه من جراحة "الفتاق" التى أجراها قبل عدة أسابيع كما دخل الحارس الصاعد حمزة علاء لتعويض غياب على لطفي الذى لم يتماثل بعد من فيروس كورونا.