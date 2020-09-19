شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب أجانب الأهلى بعد التتويج ببطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح النادى الأهلى بالتتويج ببطولة الدورى للمرة الخامسة على التوالى والتتويج باللقب 42 فى تاريخ مشاركاته ببطولة الدورى، وقبل انتهاء الموسم بسبع مباريات ، وساهم اللاعبين الأجانب داخل الفريق فى تحقيق درع البطولة ، حيث شارك جميع اللاعبين الأجانب هذا الموسم وكان الأكثر مشاركة النيجيري جونيور أجاي بـ 24 مباراة .

ونرصد فى السطور القادمة كشف حساب لأجانب الأهلى بعد التتويج ببطولة الدورى..

1- التونسى على معلول

شارك صاحب الـ 30 عام فى 21 مباراة في هذا الموسم مع المارد الأحمر ، تمكن من أحراز 5 أهداف وصنع 6 أهداف ، وقام بـ 75 عرضية ، جاءت التمريرات الصحيحة بنسبة 80% .

Advertisements

2- المالى اليو ديانج

شارك لاعب الوسط الدولى وصاحب الـ 22 عام فى 19 مباراة مع النادى الأهلى ، وتمكن من احراز هدف واحد مع الفريق أمام بيراميدز ، وصنع هدفين ، وتمكن من خلق 10 فرص ، وجاءت نسبة التمريرات الصحيحة بنسبة 85% .

3 - النيجيري جونيور اجاي

نجح لاعب وسط ملعب مهاجم وصاحب الـ 23 عام ، شارك فى 24 مباراة وتمكن من أحراز 5 أهداف وصناعة 4 أهداف.

4- السنغالى اليو بادجي

شارك صاحب الـ 22 عام فى 12 مباراة مع الشياطين الحمر ، نجح فى احراز 4 أهداف ، وصناعة 3 أهداف .

5- الانجولى جيرالدو دا كوستا

شارك اللاعب الدولى صاحب الـ 28 عام فى 13 مباراة مع النادى الأهلى ، ونجح فى احراز هدف واحد فقط .