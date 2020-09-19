شكرا لقرائتكم خبر عن "التتويج بالدوري" الهدية الأخيرة من الأهلى لرمضان صبحى وإكرامى وعاشور وفتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء تتويج النادى الأهلى بطلا للدورى للمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ النادى الأكثر تتويجاً بالألقاب ليكون بمثابة الهدية الأخيرة للمارد الأحمر لنجومه الراحلين بنهاية هذا الموسم، ورغم أن العلاقة بين النادى الأهلى ونجومه الراحلين هذا الموسم سيئة للغاية، فى ظل الصدمة التى انتابت الإدارة والجماهير بعد القرارات المفاجئة لهم وماتبعها من براكين الغضب التى تفجرت فى الوسط الكروى، إلا أن هؤلاء اللاعبين ضمن القائمة المتوجة بالدوري حيث سجلت هذه البطولة في خانة إنجازات الرباعى رمضان صبحى وشريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى، وإن كان وضع "الجوكر" مختلفاً تماماً فهو لا يزال يشارك حتى آخر لحظة فى تعاقده مع القلعة الحمراء.

بينما تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة كبرى، بعدما أعلن المارد الأحمر عبر موقعه الرسمي عن إغلاق ملف التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والذي لعب موسم 2019-2020 معارًا إلى للأهلى.

صدمة الجماهير الأهلاوية ليست في إغلاق ملف الصفقة، لكن فى حقيقة أن النادي الأهلي كشف أن رمضان صبحى أبلغ الإدارة برغبته فى الانتقال إلى نادى بيراميدز، أحد المنافسين المباشرين للأهلي في السنوات الأخيرة.

وتوج رمضان صبحي مع الأهلي بـ5 بطولات، بواقع بطولتين للدوري، وبطولتين للسوبر المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية ، وتعد بطولة الدوري الحالية هي اللقب السادس في تاريخه مع القلعة الحمراء.

وفي منتصف موسم 2019-2020، وفي ظل قرار الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر في مواصلة الاعتماد على محمد الشناوي في مركز حارس المرمى الأساسي، قرر شريف إكرامي عدم الاستمرار مع الأهلي، والرحيل مع نهاية عقده في 30 يونيو الماضي ،وانضم شريف إكرامي إلى صفوف نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأهلي، وبدأ مؤخرًا الانخراط في تدريبات ناديه الجديد بعد أن توترت علاقته بالقلعة الحمراء إثر إنتقال صهره رمضان صبحى لبيراميدز أيضاً ودوره في هذه الصفقة .

وتُوج شريف إكرامي مع الأهلي بسبعة ألقاب دوري وبكأس مصر مرة واحدة، وبالسوبر المصري 6 مرات، وبكأس الكونفدرالية مرة، وبدوري أبطال إفريقيا مرتين وبالسوبر الإفريقي مرتين ، وتبقى بطولة الدوري الحالية هي البطولة رقم 20 في تاريخ الحارس مع القلعة الحمراء.

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فيما كانت طريقة انتهاء العلاقة بين حسام عاشور مع الأهلي بأسوأ طريقة ممكنة، بعدما كان على وشك الحصول على امتيازات عديدة مع نهاية تعاقده، عبر تمديده لموسم واحد، ثم الحصول على فرصة العمل في الكادر الفني أو الإداري أو في قناة النادي، وفرصة للمعايشة التدريبية في أحد الأندية الأوروبية، لكن كل ذلك انهار في لحظة واحدة.

وتأزم موقف حسام عاشور مع إدارة الأهلي، بسبب طلبه المتكرر بإنهاء الأمور العالقة بين الطرفين بأسرع طريقة ممكنة، لتقرر إدارة الأهلي إغلاق باب المفاوضات، ووضع حد لمسيرة حسام عاشور مع الفريق.

وتبقى بطولة الدوري الحالية هي اللقب رقم 37 في رحلة حسام عاشور مع الاهلى والتي شملت التتويج بـ 36 بطولة سابقة هي 12 لقب دوري و 3 بطولات كأس مصر وخمسة القاب لدوري الابطال الافريقى ومثلهم للسوبر الافريقى ولقب وحيد للكونفدرالية وعشرة ألقاب للسوبر المصرى.

بينما حاولت إدارة الأهلي تجديد تعاقد أحمد فتحي، والذي ينتهي بنهاية موسم 2019-2020، لكن الطرفان لم يتفقا على القيمة المالية للتجديد، ليقرر اللاعب الرحيل عن القلعة الحمراء، وينضم أيضًا إلى صفوف نادي بيراميدز، لكن اللاعب سيظل بالقميص الأحمر حتى نهاية الموسم بخلاف الثلاثى السابق.

وعلى مستوى الألقاب أحرز فتحى 19 بطولة مع الأحمر، بواقع 10 ألقاب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا، ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة ، وتعد بطولة الدوري الحالية هي اللقب رقم 20 مع القلعة الحمراء.