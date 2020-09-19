شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين يرفعون شعار "سنة أولى دورى" مع الأهلى بعد حصد اللقب الـ 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التتويج بالدورى كان حلماً لـ 9 من لاعبى الأهلى خاصة أنها أول بطولة دورى يتوج بها هؤلاء اللاعبون مع الفريق الأحمر، وذلك بعد التتويج اليوم باللقب رقم 42 بعد هزيمة الزمالك أمام أسوان في الجولة الـ 28 للدورى.

التقرير التالي يستعرض اللاعبين الذين حصلوا علي لقب الدورى لأول مرة مع الاهلي.

كهربا لاعب إنبي والزمالك السابق، والذى رحل عن الفريق الأبيض منضمًا إلى صفووف فريق ألفيش البرتغالي، لكن انضمامه إلى الأهلي يأتي بعقد انتقال حر يمتد لأربع سنوات ونصف بعدما فسخ تعاقده مع ناديه السابق، وخلال مسيرته توج مع الزمالك بعدة بطولات وصلت إلى 3 بطولات، بخلاف بطولاته مع جدة السعودى، لكنه يسعى للتتويج مع الأهلى ببطولة الدورى.

أليو بادجى

تعاقد النادى الأهلي مع السنغالى أليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى أربعة مواسم ونصف الموسم بدأت فى يناير الماضى، ولعب بادجي فى رابيد فيينا منذ فبراير 2019، وسجل معه 9 أهداف وصنع 3 خلال 34 مباراة، وشارك بادجى منذ انضمامه للأهلى ببطولة الدورى 11 مواجهة، ولكن مازال حلم التتويج ببطولة يراوده كأى لاعب.

قفشة

انضم مجدى قفشة إلى الأهلى فى الانتقالات الصيفية الماضية، ولم يتوج ببطولة الدورى خلال مسيرته، وتٌعد مباراة اليوم هى البطولة الأولى حال فوز الأهلى على الاتحاد.

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محمود متولى

شارك محمود متولى مع الأهلى خلال الموسم فى 10 مباريات، ورغم أنه توج مع الأحمر ببطولة السوبر المصرى إلا أن بطولة الدورى تظل بطولة مختلفة للاعبين.

رباعى الناشئين محمد فخرى ومصطفى شوبير والعربى بدر ومحمد شكرى

محمد فخرى رغم أنه شارك مع الأهلى فى عدة مباريات خلال الموسم جليسا على مقاعد البدلاء، إلا أنه حال مشاركته اليوم أيضا، سيتوج مع الفريق بالبطولة، لتكون أولى بطولاته مع القلعة الحمراء، وكذلك العربى بدرالذى يتنبأ له الجميع بمستقبل باهر مع القلعة الحمراء والذى شارك لدقائق معدودة وينتظر فرصة جديدة للمشاركة بعد حسم اللقب ورفع الضغوط، ومصطفى شوبير حارس المرمى الذى يمثل مستقبل الأهلى فى المرحلة المقبلة، ومحمد شكري

أليو ديانج

شارك أليو ديانج مع الأهلى فى 29 مباراة منذ بداية الموسم الجارى حيث انضم إلى الفريق فى الميركاتو الصيفى، وسجل مع الفريق الأحمر هدفين وصنع هدف وثبت أقدامه فى وسط الملعب.