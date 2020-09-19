شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة على السوشيال ميديا بعد خسارة الزمالك من أسوان وتتويج الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت جماهير النادى الأهلى بالتتويج رسميًا بلقب الدورى للموسم الحالى 2019 / 2020 وقبل نهايته بـ 7 جولات، وذلك بعد أن وصل للنقطة 72 متصدرا جدول الترتيب، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 55 بعد الهزيمة من أسوان بهدف دون رد.

وتصدر هاشتاجان وهما "الدورى" و"الأهلى" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، حيث عبر جماهير النادى الأهلى عن فرحتهم بالتتويج بالدورى العام الحالي، واستغل صناع الكوميك على السوشيال ميديا الحدث، لإنتاج مجموعة من الصور الرائعة والمبتكرة والتى تسخر هزيمة الزمالك أمام أسوان وضياع بطولة الدورى.





ونشر أحد رواد تويتر صورة من مسلسل دموع في عيون وقحة بطولة الفنان عادل إمام، وعلق قائلاً: "من النادي الأهلي لنادي الزمالك نشكركم لحسن تعاونكم معنا الدوري الـ42 للأهلي؛ أكثر نادي في العالم مسيطر على الدوري في بلده"، ووجه آخر الشكر إلى المدير الفني لأسوان أحمد كشرى، قائلاً: "كل الشكر والتقدير والاحترام للكابتن كشري ابن الاهلي وبفوزه يصبح التعاون مشترك بينا وبين اسوان".

ووجهت وفاء الشكر إلى المدير الفني للنادى الأهلى، قائلة: "والله برنس مبروووك الدورى ياكبير لسه أفريقيا شد الهمة يافايلر"، وكتبت أخرى: "كالعادة احنا أبطال الدورى عقبال أفريقيا يا أهلى ويكون هديه لمؤمن برضه".

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يشار إلى أنه توج فريق الأهلى، رسميًا بلقب الدورى للموسم الحالى 2019 / 2020 بعد أن وصل للنقطة 72 معتليًا جدول ترتيب الدورى، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 55 بعد الهزيمة من أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

هزيمة الزمالك من أسوان أوقفت رصيده عند النقطة 55، ليتوج الأهلى باللقب رقم 42 فى تاريخه، نظرًا لصعوبة وصول أى فريق للنقطة 72 حتى فى حالة تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية بالمسابقة، في ظل خصم 3 نقاط من الزمالك في نهاية الموسم للانسحاب امام الاهلي، ومتبقي للزمالك 6 مباريات فقط.