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الزمالك يعلن اسم المدرب الجديد غداً.. والمنافسة بين جروس وفيريرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه بصدد الإعلان غدًا السبت عن اسم المدير الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق الكروى الأول، خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى سدد قيمة الشرط الجزائى ورحل عن القلعة البيضاء من أجل تولى تدريب فريق التعاون السعودى.

أضاف رئيس القلعة البيضاء فى تصريحاته لقناة الزمالك، إن المنافسة أنحصرت فى الوقت الحالى بين البرتغالى فيريرا والسويسرى كرستيان جروس، لافتًا إلى إنه سيعلن عن الاسم النهائى غدًا، على أن يصل المدرب إلى القاهرة يوم الأحد ليتولى المهمة بشكل رسمى.

كما أكد مرتضى منصور أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة هي سبب خسارة الفريق في مباراة أسوان موضحا أن الفريق يلعب مباراة كل ثلاثة أيام مما تسبب في إصابات عديدة للاعبي الزمالك أمثال محمد عبد الشافي وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.

وأضاف منصور قائلا :" أسوان فاز على الزمالك بسبب غياب ١١ لاعب عن الفريق للإصابة، و أطالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإيقاف تلك المهزلة، وبهذا المنظر سنسافر إلى المغرب سيكون بعربية إسعاف وليس طائرة خاصة".

وأضاف رئيس الزمالك أن هروب المدرب السبب الثاني في الخسارة من أسوان والتحكيم هو السبب الثالث  في الخسارة لأن الهدف الذي دخل مرمى الزمالك من خطأ واضح.

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وقال مرتضى منصور :" تشكيل الزمالك كان خطأ وكان فيه مجاملات كثيرة، والمدير الفني المؤقت جامل بعض اللاعبين في التشكيل، لأنه  دفع بالناشئين، ولابد أن نغلق ملف هذه المباراة، والجمهور يعلم أننا في ظروف طارئة".

 

كرستيان جروس

تولى جروس تدريب الزمالك في يوليو 2018 ، واستمر معهم حتى يناير 2019 ، أى 6 أشهر، قاد خلالها الفريق فى 48 مباراة، فاز فى 29، وخسر 6 وتعادل فى 13 مباراة، ومن بين هذه المباريات 30 لقاءً ببطولة الدورى فاز في 20 وتعادل فى 7،  بينما مباراتين فى كأس مصر تغلب فيهما على الفرق المنافسة، واستطاع أن يحقق بطولة الكونفدرالية الأفريقية للفريق موسم 2018/2019.

 

فيريرا

تولى فيريرا تدريب الزمالك موسم 2014/2015 ، وقاد المدير الفني البرتغالي الفريق الأبيض فى 27 مباراة حقق من خلالها الفوز في 20 مناسبة مقابل أربع تعادلات، وثلاث هزائم على يد الأهلي مرتين والنجم الساحلي بالكونفدرالية، ونجح فى تحقيق ثنائية الدوري والكأس رفقة الأبيض، وكاد يقود الزمالك للحصول على لقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء قبل الخسارة من النجم الساحلي في مباراة نصف النهائي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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