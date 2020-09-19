شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن اسم المدرب الجديد غداً.. والمنافسة بين جروس وفيريرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه بصدد الإعلان غدًا السبت عن اسم المدير الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة قيادة الفريق الكروى الأول، خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى سدد قيمة الشرط الجزائى ورحل عن القلعة البيضاء من أجل تولى تدريب فريق التعاون السعودى.
أضاف رئيس القلعة البيضاء فى تصريحاته لقناة الزمالك، إن المنافسة أنحصرت فى الوقت الحالى بين البرتغالى فيريرا والسويسرى كرستيان جروس، لافتًا إلى إنه سيعلن عن الاسم النهائى غدًا، على أن يصل المدرب إلى القاهرة يوم الأحد ليتولى المهمة بشكل رسمى.
كما أكد مرتضى منصور أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة هي سبب خسارة الفريق في مباراة أسوان موضحا أن الفريق يلعب مباراة كل ثلاثة أيام مما تسبب في إصابات عديدة للاعبي الزمالك أمثال محمد عبد الشافي وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.
وأضاف منصور قائلا :" أسوان فاز على الزمالك بسبب غياب ١١ لاعب عن الفريق للإصابة، و أطالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإيقاف تلك المهزلة، وبهذا المنظر سنسافر إلى المغرب سيكون بعربية إسعاف وليس طائرة خاصة".
وأضاف رئيس الزمالك أن هروب المدرب السبب الثاني في الخسارة من أسوان والتحكيم هو السبب الثالث في الخسارة لأن الهدف الذي دخل مرمى الزمالك من خطأ واضح.
وقال مرتضى منصور :" تشكيل الزمالك كان خطأ وكان فيه مجاملات كثيرة، والمدير الفني المؤقت جامل بعض اللاعبين في التشكيل، لأنه دفع بالناشئين، ولابد أن نغلق ملف هذه المباراة، والجمهور يعلم أننا في ظروف طارئة".
كرستيان جروس
تولى جروس تدريب الزمالك في يوليو 2018 ، واستمر معهم حتى يناير 2019 ، أى 6 أشهر، قاد خلالها الفريق فى 48 مباراة، فاز فى 29، وخسر 6 وتعادل فى 13 مباراة، ومن بين هذه المباريات 30 لقاءً ببطولة الدورى فاز في 20 وتعادل فى 7، بينما مباراتين فى كأس مصر تغلب فيهما على الفرق المنافسة، واستطاع أن يحقق بطولة الكونفدرالية الأفريقية للفريق موسم 2018/2019.
تولى فيريرا تدريب الزمالك موسم 2014/2015 ، وقاد المدير الفني البرتغالي الفريق الأبيض فى 27 مباراة حقق من خلالها الفوز في 20 مناسبة مقابل أربع تعادلات، وثلاث هزائم على يد الأهلي مرتين والنجم الساحلي بالكونفدرالية، ونجح فى تحقيق ثنائية الدوري والكأس رفقة الأبيض، وكاد يقود الزمالك للحصول على لقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء قبل الخسارة من النجم الساحلي في مباراة نصف النهائي.
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