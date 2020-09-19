شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس : الحكم والـVAR وهدف الزمالك الأبرز في لقاء أسوان والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسوان * الزمالك

المسابقة : الجولة الـ 28 بالدوري العام المصرى

الملعب : إستاد القاهرة

نتيجة المباراة :هدف مقابل لاشئ لصالح أسوان

حكم المباراة : محمد معروف

المساعد الأول : هاني عبدالفتاح

المساعد الثاني : شريف عبدالله

الحكم الرابع : محمد علاء هاشم

حكام الVAR : خالد الغندور ، أحمد حمدي

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

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حكم المباراة : محمد معروف

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : في مباراة من المباريات ذات الصعوبة المتوسطة نتيجة عدم وجود حالات تحكيمية داخل مناطق الجزاء بأستثناء الدقيقة 47 من الشوط الأول وهي حالة هدف أسوان الذي سجلة اللاعب إبراهيم جلال واعتراض من لاعبي الزمالك بصحة الهدف وحالة من الحالات الصعبة الحكم ينتظر ال VAR ليؤكد مع قرار الحكم بعدم وجود مخالفة من لاعب أسوان إبراهيم جلال ، والذي كان لدية فرصة اللعب ونجح في الأرتقاء لأعلي للعب الكرة برأسة دون أن يرتكب أي مخالفة مع مدافع الزمالك الونش والحالة من حالات التنافس الطبيعي ، وفي الدقيقة 70 وحالة تشابك من لاعبي الزمالك وأسوان كان يجب علي الحكم انذار لاعب أسوان محمد جابر الذي بدأ بالتشابك مع لاعب الزمالك . ما يجب تطويره في اداء الحكم احتساب المخالفات الفنية بمعيار واحد ففي الدقيقة 43 احتساب مخالفة للاعب الزمالك إسلام جابر مع لاعب أسوان إبراهيم جلال الذي لم يرتكب أي مخالفة ونجح في لعب الكرة ، احتساب مخالفة علي مصطفي محمد والمخالفة غير موجودة .

تطبيق مبدأ اتاحه الفرصة : سمح الحكم بأستمرار اللعب في الدقيقة 24 بمفهوم جيد لتطبيق اتاحه الفرصه .

عنصر اللياقة البدنية والتمركز : لياقة بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصري التحمل العام وتحمل السرعة بالأضافة إلي التحرك السريع ومتابعة اللعب في الدقائق 34 ، 54 ، 93 خاصة في الحالات القريبة من مناطق الجزاء .

العقوبات الأنضباطية والبطاقات : أنذر الحكم كلا من حازم امام من الزمالك في الدقيقة 82 نتيجة الأعتراض كما أنذر كلا من مصطفي دويدار ، اوكري، محمد جابر من أسوان في الدقائق 62 ، 78 ، 89 نتيجة التهور والأعتراض . وكان يجب انذار لاعب الزمالك طارق حامد للعب بتهور . ، وكان يجب انذار لاعب اسوان نتيجة اللعب بتهور .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول : تعاون في احتساب المخالفات القريبة في الدقيقة 43 ، 85 ، 91 بتقدير صحيح ، أشار علي حالات التسلل في الدقائق 15 ، 78 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقيقة 48 ،82،93 بتقدير جيد وأشار بأستمرار اللعب في الدقيقة 14 تقدير صحيح .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون

حكام الVAR: لم يتدخل ال VAR نتيجة الفهم الجيد والصحيح للبروتوكول.