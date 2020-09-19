7 اخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 18 / 9 / 2020 العديد من الأحداث والملفات الرياضية أهمها، فوز أسوان على الزمالك بهدف نظيف فى الدورى وتتويج الأهلى رسميا بالدرع، بجانب تغريم محمد الشناوى حارس الاهلى مبلغ مليون و500 ألف جنيه لصالح وكيله.

توج فريق الأهلى، رسميًا بلقب الدورى للموسم الحالى 2019 / 2020 وقبل نهايته بـ 7 جولات، وذلك بعد أن وصل للنقطة 72 معتليًا جدول ترتيب الدورى، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 55 بعد الهزيمة من أسوان بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى. رسميًا.. الأهلى بطلا للدورى الـ 42 بعد خسارة الزمالك أمام أسوان حقق فريق أسوان فوزا تاريخيا على نظيره الزمالك بهدف نظيف سجله إبراهيم جلال، فى المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى العام، حيث يعتبر انتصار اليوم هو الأول فى تاريخ تماسيح النيل على الفارس الأبيض، وبهذا الفوز أهدى أبناء أحمد كشرى درع الدورى رسميا للنادى الأهلى متصدر المسابقة والذى كان يحتاج نقطتين فقط لحسم درع الدورى العام هذا الموسم.

تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إقامة ممر شرفى لفريق الأهلى عند حسم فوزه بدرع الدورى الممتاز هذا الموسم، حال تعذر تسليم درع الدورى له فى احتفالية داخل الملعب لأسباب تسويقية تتعلق بالشركة الراعية

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي إنه بصدد الاتفاق علي خوض وديتين في شهر نوفمبر المقبل خلال التوقف الدولي في الفترة من ٩ الي ١٧ نوفمبر في اطار الاعداد الاوليمبياد طوكيو ٢٠٢١ في يوليو المقبل ، وأكد شوقي غريب لليوم السابع إنه جاري الانتهاء من الاتفاقات الاخيرة لمعسكر شهر نوفمبر وأنه يبحث عن مباريات قوية لتجهيز اللاعبين الاوليمبياد بعد توقف دام اكثر من سنة بالنسبة للمنتخبات خاصة أن اخر تجمع للفراعنة الصغار كان خلال بطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة التي استضافتها مصر وفاز بلقبها الفراعنة .

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اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة النادي الأهلي المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 للدوري، وضمت القائمة كلا من : محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي وعاصم سعيد وأحمد محسن وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور وعبد الله مجدي ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى حضور أعداد قليلة من الجماهير لمباراة منتخب مصر أمام توجو، المحدد لها 12 نوفمبر المقبل بالقاهرة، فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2022، على أن يتم تطبيق الشروط الاحترازية فى المباراة لمنع انتشار فيروس كورونا.

أصدرت محكمة شمال الجيزة حكما بتغريم محمد الشناوى، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، 10% من نسبة انتقاله من نادى بتروجت إلى النادي الأهلي موسم 2016 / 2017 تدفع لوكيله ويدعى وليد عبد الهادى الذى قدم مستندات تثبت أنه وكيل للحارس وقت انتقاله للقلعة الحمراء.