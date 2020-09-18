شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «الجنايني» سبب خسارة الزمالك أمام أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خسارة فريقه أمام أسوان بهدف دون رد، بمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، لتعنت رئيس اللجنة الخماسية عمرو الجنايني، على حد وصفه.

وأوضح رئيس الزمالك: «الجنايني هو أبرز أسباب خسارة الزمالك أمام أسوان، بقرار وضع مباراة كل 3 أيام، الإصابات العضلية تزداد في ضغط المباريات».

وأضاف: «اللجنة الخماسية تريدنا نذهب إلى المغرب لمواجهة الرجاء ونحن بلا لاعبين».

وأكمل: «طارق يحيى بتشكيله المجامل ومحمد معروف المحكم المغرور هما أسباب أخرى للهزيمة».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أنه لا يرغب في استكمال الدوري عقب مباراة طنطا المقبلة خاصةً عقب حسم الأهلي لقب الدوري.

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