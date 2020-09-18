شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب الـ 42: الأهلي الأكثر فوزًا والأقوى هجومًا ودفاعًا.. والشناوي ملك الشباك النظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره أسوان بهدف نظيف، مساء اليوم الجمعة، لينجح الأهلي في التتويج ببطولة الدوري الممتاز للموسم الخامس على التوالي والـ 42 في تاريخه، ليواصل المارد الأحمر تعزيز أرقامه القياسية في بطولته المفضلة.

واستعرض الموقع الرسمي للنادي الأهلي بعض الارقام التي حققها الفريق خلال الموسم.

يعد الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في بطولة الدوري في هذا الموسم، بعدما سجل 63 هدفًا حتى الآن، ويحتاج إلى تسجيل 12 هدفًا فيما تبقى من مباريات لمعادلة الرقم القياسي لأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في موسم واحد، والمسجل باسم النادي الأهلي في موسم 2017-2018، عندما نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المنافسين في 75 مناسبة.

والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع في النسخة الجارية من بطولة الدوري، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدى 27 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلي الدفاعية بعدما نجح الفريق في إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك في موسم 2005-2006 الذي شهد استقبال شباك الأهلي ستة أهداف فقط.

ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تحقيقًا للفوز هذا الموسم، بعدما تمكن من تحقيق 23 فوزًا و3 تعادلات، فيما تلقى خسارة واحدة، مما جعله يتربع على قمة جدول الدوري، ويحتاج الأهلي إلى 5 انتصارات فيما تبقى من المباريات لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في موسم واحد، والمسجل باسم النادي الأهلي أيضًا عندما حقق 28 انتصارًا في موسم 2017-2018.

كما كان محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق، أحد المساهمين الرئيسيين في الحسم المبكر للقب بطولة الدوري الممتاز قبل نهاية الموسم بـ7 جولات كاملة، بفضل نجاحاته الرائعة في الذود عن عرين الفريق والحفاظ على نظافة شباكه ليصبح ملك الشباك النظيفة «كلين شيت» في البطولة.

وخاض الأهلي حتى الآن 27 مباراة في مسابقة الدوري، تمكن من تحقيق الفوز في 23 منها وتعادل في 3 مباريات، فيما تلقى خسارة وحيدة، ولم تستقبل شباكه سوى 8 أهداف فقط، ليصبح صاحب خط الدفاع الأقوى في البطولة.

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وكان الشناوي شريكا في هذا الرقم، ودافع بصلابة وبسالة عن عرين الأهلي، وتألق في تصدياته الرائعة التي منعت المنافسين من هز شباكه، ونجح في الخروج بشباك نظيفة على مدار 20 مباراة من أصل 27 جولة خاضها الفريق متفوقا على كافة حراس فرق الدوري هذا الموسم.

ويحتاج الشناوي 3 مباريات فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري يحافظ خلالها الحارس الدولي على نظافة شباكه لتحطيم الرقم القياسي في عدد مرات الخروج بشباك نظيفة في موسم واحد في تاريخ بطولة الدوري الممتاز والمسجل أيضا باسم النادي الأهلي.