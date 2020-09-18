شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور على خسارة كارتيرون أولى مبارياته مع التعاون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من خسارة التعاون السعودي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، أمام برسبوليس الإيراني بمنافسات دوري أبطال آسيا.
وقال مرتضى خلال تصريحات لقناة الزمالك: «خسر التعاون وخسر كارتيرون، فعليهم غلق هذه البنزينة».
وكان المدير الفني الفرنسي رحل عن تدريب الزمالك وفسخ تعاقده مع النادي، ثم وقع على عقود قيادة فريق التعاون السعودي.
وخسر التعاون في أول اختبار لكارتيرون بهدف نظيف أمام بطل إيران اليوم الجمعة، وفقد صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا.
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