مرتضى منصور يشن هجومًا على طارق يحيى عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا حادًاعلى طارق يحيى، المدير الفني المؤقت لفريق الكرة بالنادي، عقب الخسارة على يد أسوان بمنافسات الدوري الممتاز اليوم الجمعة.
وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: «طارق يحيي جامل بعض اللاعبين وأخطأ في التبديلات التي أجراها».
وواصل: «أتفق مع الاستوديو التحليلي في حديثه عن أخطاء طارق يحيى، واعترف بمجاملته لبعض اللاعبين من قطاع الناشئين، كونه رئيس القطاع».
وأنهى تصريحاته: «أتحدث بكل صراحة لأني أعلم أن طارق يحيى سيرحل وجاء بشكل مؤقت».
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