شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك يفاضل بين «فيريرا» و«جروس» لتولي تدريب الفريق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القائمة النهائية المرشحة لتدريب فريق الكرة بالنادي ضمت الثنائي، البرتغالي جيسوالدو فيريرا، والسويسري كريستيان جروس.
وواصل مرتضى، في تصريحات لقناة الزمالك: «فيريرا أو جروس أحدهما سيكون مدرب الزمالك وسنعلن غداً السبت بشكل رسمي عن الاسم».
وأنهى تصريحاته: «المدرب الذي سيتم الاستقرار عليه من بين الثنائي سيصل يوم الأحد لتولي المهمة بشكل رسمي».
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