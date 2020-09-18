شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك يفاضل بين «فيريرا» و«جروس» لتولي تدريب الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن القائمة النهائية المرشحة لتدريب فريق الكرة بالنادي ضمت الثنائي، البرتغالي جيسوالدو فيريرا، والسويسري كريستيان جروس.

وواصل مرتضى، في تصريحات لقناة الزمالك: «فيريرا أو جروس أحدهما سيكون مدرب الزمالك وسنعلن غداً السبت بشكل رسمي عن الاسم».

وأنهى تصريحاته: «المدرب الذي سيتم الاستقرار عليه من بين الثنائي سيصل يوم الأحد لتولي المهمة بشكل رسمي».