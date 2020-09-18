شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: «لو كل الأندية زي الزمالك كان أسوان حصل على الدوري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد عبدالمنعم كشري، المدير الفني لفريق أسوان، عن سعادتة بفوز فريقه على الزمالك لأول مرة في تاريخ لقاءات الناديين. وقال كشري، رغم الفارق الكبير في الخبرة وإمكانيات اللاعبين إلا أن هدا تلاشي وسط استبسال ورجولة اللاعبين. وأضاف أنه فوجئ بمستوى الفريق المنافس في الشوط الأول والذي كان بمقدور لاعبيه حسمه بأكثر من هدفين، وداعب كشري أحد معاونيه عقب المباراة: «يا ريت كل فرق الدوري زي الزمالك.. كان أسوان حصل على الدوري». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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