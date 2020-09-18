شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن الحكم محمد معروف: «مغرور وحالق كابوريا»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الحكم محمد معروف، الذي أدار لقاء فريقه اليوم أمام أسوان بمنافسات الدوري المصري الممتاز. وخسر الزمالك على يد أسوان بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، بالجولة الـ 28 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، مما منح الأهلي التتويج بلقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي والـ 42 في تاريخ المارد الأحمر. وأضاف: «محمد معروف حكم مغرور ومتعالي على الجميع». وأنهى تصريحاته: «معروف حالق كابوريا، عيب انت حكم،، وشخص متعالي ومغرور». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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