شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ«كشري»: كيف تتواصل انتصارات أسوان والكرة لا تسكن شباكه؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اندهاشه من تحقيق أسوان الانتصارات بشكل متتالٍ في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدير الفني أحمد عبدالمنعم كشري.
وأضاف مرتضى، في تصريحات لقناة الزمالك عقب خسارة الفريق أمام أسوان: «مندهش من تحقيق كشري الفوز مع أسوان للمباراة الخامسة على التوالي»، مشيراً إلى أن الأمر غير طبيعي.
وواصل: «الكرة لا تريد أن تسكن شباك أسوان في لقاء الليلة، وأندهش من ذلك، وربما كشري مدرب عبقري».
وأنهى تصريحاته: «لو كان أحمد كشري وقف على رأسه ما كان يحلم بتحقيق الفوز على الزمالك وهو بكامل نجومه».
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