شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية تُزين مشوار الأهلي في رحلة التتويج بالدرع الـ 42 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التتويج ببطولة الدوري الممتاز للموسم الخامس على التوالي والـ 42 في تاريخه، ليواصل المارد الأحمر تعزيز أرقامه القياسية في بطولته المفضلة.

واستعرض الموقع الرسمي للنادي أبرز أرقام الأهلي خلال الموسم، وجاءت على النحو التالي:

البداية مع الرقم القياسي الأبرز الذي نجح الأهلي في تحقيقه، وهو الفوز بلقب الدوري للمرة 42 في تاريخه من أصل 61 نسخة للبطولة، مبتعدًا بفارق 30 لقبًا عن أقرب ملاحقيه، مؤكدا استحواذه شبه الكامل على بطولة الدوري، بعدما بلغت نسبة تتويجه باللقب 68%، تاركًا 19 لقبًا لأقرب ملاحقيه.

ونجح الفريق في الوصول إلى 72 نقطة مع نهاية الجولة الـ27 من بطولة الدوري، وهو رقم لا يستطيع أي من منافسيه الوصول إليه حتى نهاية مشوار المسابقة، وهو ما يمنح اللقب للأهلي عن جدارة واستحقاق.

الأهلي ينافس الأهلي.. يحتاج الأهلي خلال المباريات السبع المتبقية من البطولة، إلى 16 نقطة فقط لمنافسة نفسه ومعادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط في بطولة الدوري، وهو 88 نقطة والمسجل باسمه أيضا موسم 2017- 2018، وهناك فرصة كبيرة أمام الأهلي لتحطيم رقمه القياسي السابق وتسجيل رقم جديد هذا الموسم.

يعد الموسم الحالي هو ثاني المواسم التي ينجح فيها الأهلي في حسم لقب بطولة الدوري قبل نهايتها بسبعة أسابيع، وكانت المناسبة الأولى في موسم 2004-2005 تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه، ويومها حسم الفريق لقب البطولة قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

Advertisements

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم في تحقيق 16 فوزًا متتاليًا، محققا ثاني أفضل سلسلة فوز في تاريخ مسابقة الدوري الممتاز، ليعادل الرقم الذي حققه في موسم 2017-2018، فيما تعود أفضل سلسلة فوز متتالٍ «17 فوزًا» والمسجلة باسم الأهلي إلى موسم 2004-2005.