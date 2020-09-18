شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: هدف أسوان في الزمالك غير شرعي.. والـ«VAR» غير عادل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال خالد الغندور، نجم الزمالك السابق والإعلامي الحالي بقناة النادي الرسمية، إن هدف فوز أسوان في شباك الفريق الأبيض غير شرعي.
وأضاف الغندور، عبر شاشة قناة الزمالك: «أنا هتجنن.. هدف أسوان غير شرعي بنسبة مليون في المائة».
وواصل: «تقنية الفار لا تصحح أخطاء الحكام لكن تؤكد أخطاءهم وأراها تقنية غير عادلة إطلاقاً».
وأنهى تصريحاته: «الخطأ واضح ضد لاعب أسوان والمخالفة موجودة ضد محمود الونش، ومندهش من عدم إلغاء الفار للهدف».
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