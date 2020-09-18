شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون يخسر أمام بطل إيران في أول اختبار لكارتيرون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
خسر فريق التعاون السعودي أمام نظيره برسبوليس الإيراني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وشهد اللقاء الاختبار الأول للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد للتعاون السعودي، والذي تولى المهمة رسميًا بعد رحيله عن تدريب الزمالك بـ24 ساعة.
وفقد التعاون صدارة مجموعته الآسيوية لمصلحة بطل إيران عقب الخسارة في لقاء اليوم، وتوقف رصيده عند 6 نقاط.
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