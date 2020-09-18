شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاتحاد يتوسطون لاحتواء أزمة المدير الفنى ونور السيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استأنف الفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته، على ملعب النادى بسموحة استعدادًا لملاقاة فريق المقاولون العرب باستاد الجبل الأخضر بالقاهرة الأحد، فى الثامنة مساء فى إطار منافسات الأسبوع الـ 28 للدورى.

وحرص طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، على توجيه الدعوة للجهاز الفنى واللاعبين لحضور مأدبة غذاء بأحد المطاعم الشهيرة بالإسكندرية بهدف لم الشمل وفتح صفحة جديدة، والسعى للانطلاق نحو المربع الذهبى، خاصة بعد الأداء الجيد للفريق فى اللقاء الأخير أمام الأهلى واقتناص نقطة ثمينة من متصدر الدورى الممتاز.

ويدرك الجهاز الفنى لنادى الاتحاد بقيادة طلعت يوسف أهمية اللقاء، ولاسيما أن فريق الاتحاد يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة ويسعى للفوز فى مباراة الغد لحصد نقاط المباراة الثلاث للابتعاد عن ملاحقة المقاصة وسموحة، حيث يمتلك الثنائى رصيدا واحدا 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن زعيم الثغر الاتحاد السكندرى.

على الجانب المقابل، وعلى الرغم من إعلان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة المهندس محمد مصيلحى فى بيان رسمى إيقاف نور السيد لاعب وسط الفريق حتى نهاية الموسم وخصم نسبة 5% من قيمة عقده وإبلاغ اللاعب رسميا بالقرار عن طريق اللواء عبدالجليل الإمام مدير الكرة بالنادى.

يقوم لاعبو الاتحاد السكندرى بمبادرة فى إطار مساعى لم الشمل داخل صفوف الفريق لإعادة اللاعب مجددا، وذلك على خلفيه الأزمة التى حدثت قبل ساعات من مباراة النادى الأهلى الأخيرة، والتى أدت إلى قيام طلعت يوسف المدير الفنى للفريق باستبعاد نور السيد لاعب وسط الفريق من قائمة المباراة، إثر وشاية تم نقلها إلى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق بأن اللاعب قد تحدث مع اللاعبين حول مستقبل المدير الفنى للفريق السكندرى، وهو ما استدعى إقصاءه فى النهاية.

وقام اللاعبون الكبار بالفعل بمفاتحة طلعت يوسف على هامش مأدبة الغذاء التى أعدها المدير الفنى للفريق، فى محاولة منهم للصلح بينه وبين اللاعب، والتأكيد على أن الأمور تطورت سريعا، خاصة أن نور السيد أحد كباتن سيد البلد المشهود لهم بالاحترام منذ تعاقده مع النادى.

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