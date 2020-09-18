شكرا لقرائتكم الأهلي بطل الدوري.. محمد الشناوي الحارس الأمين بـ20 "كلين شيت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لعب محمد الشناوي، حارس مرمي الاهلي دوراً رائعاً في حسم بطولة الدوري العام للقلعة الحمراء بفضل أداؤه المُتميّز طوال الموسم الجاري لذا لا يمكن تجاهل دور الحارس الأمين في الفوز بالدوري الذى حُسم مساء اليوم ،الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ28 للمسابقة المحلية التى توّج بها الأهلي للمرة الـ42.

يستحق الشناوي لقب "ملك" الكلين شيت في في البطولة هذا الموسم فقد خاض الأهلي حتى الآن 27 مباراة في مسابقة الدوري، تمكن من تحقيق الفوز في 23 منها وتعادل في 3 مباريات ، فيما تلقى خسارة وحيدة، ولم تستقبل شباكه سوى 8 أهداف فقط، ليصبح صاحب خط الدفاع الأقوى في البطولة.

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وكان الشناوي شريكا في هذا الرقم، ودافع بصلابة وبسالة عن عرين الأهلي، وتألق في تصدياته الرائعة التي منعت المنافسين من هز شباكه، ونجح في الخروج بشباك نظيفة على مدار 20 مباراة من أصل 27 جولة خاضها الفريق متفوقا على كافة حراس فرق الدوري هذا الموسم.

ويحتاج الشناوي 3 مباريات فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري يحافظ خلالها الحارس الدولي على نظافة شباكه لتحطيم الرقم القياسي في عدد مرات الخروج بشباك نظيفة في موسم واحد في تاريخ بطولة الدوري الممتاز والمسجل أيضا باسم النادي الأهلي.