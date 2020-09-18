شكرا لقرائتكم الأهلى بطل الدورى .. الأحمر ينتظر رقما قياسيا جديدا بعد التتويج باللقب 42 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، بعد نجاحه في حسم لقب بطولة الدوري للمرة رقم 42 في تاريخه، ليواصل تفرده في تسجيل الأرقام والتربع منفردا على قمة الكرة المصرية، وبعد نجاح الفريق في الحسم المبكر لبطولة الدوري هذا الموسم ، قبل نهاية المسابقة بـ6 جولات كاملة، ينتظر الأهلي رقما قياسيا جديدا، وغير مسبوق في تاريخ الدوري المصري منذ انطلاقه ،إذا تمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية، ووصل للنقطة رقم 93 نقطة ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسمه في موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة.

ويعد الأهلي صاحب أقوى خط هجوم في بطولة الدوري في هذا الموسم، بعدما سجل 63 هدفًا حتى الآن، ويحتاج إلى تسجيل 12 هدفًا فيما تبقى من مباريات لمعادلة الرقم القياسي لأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في موسم واحد، والمسجل باسم النادي الأهلي في موسم 2017-2018،عندما نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المنافسين في 75 مناسبة.

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والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع في النسخة الجارية من بطولة الدوري، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدى 27 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلي الدفاعية بعدما نجح الفريق في إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك في موسم 2005-2006 الذي شهد استقبال شباك الأهلي ستة أهداف فقط.

ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تحقيقًا للفوز هذا الموسم، بعدما تمكن من تحقيق 23 فوزًا و3 تعادلات ، فيما تلقى خسارة واحدة، مما جعله يتربع على قمة جدول الدوري، ويحتاج الأهلي إلى 5 انتصارات فيما تبقى من المباريات لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في موسم واحد، والمسجل باسم النادي الأهلي أيضًا عندما حقق 28 انتصارًا في موسم 2017-2018.