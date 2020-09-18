شكرا لقرائتكم كشري: كان عندي يقين بالفوز على الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أحمد كشري المدير الفني لفريق اسوان عن سعادته بالفوز التاريخي لأسوان على الزمالك في مباراة الفريقين اليوم على استاد القاهرة، موضحا أنه جاء للعب على الفوز وانتزاع النقاط الثلاثة.

وقال كشري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، عقب المباراة: "كان عندي يقين بالفوز، يقين في مستوى لاعبي الفريق وفي قدراتي كمدرب، وأهدي هذا الفوز لشعب أسوان".

وثمن كشري تحقيق الفوز الثالث على التوالي قائلا: "بنفكر في كل مباراة على حدة، ونطوي صفحة المباراة عقب صافرة الحكم، إن شاء الله سيبقى اسوان في الدوري".

Advertisements

حقق فريق أسوان فوزا تاريخيا على نظيره الزمالك بهدف نظيف سجله إبراهيم جلال، فى المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى العام، حيث يعتبر انتصار اليوم هو الأول فى تاريخ تماسيح النيل على الفارس الأبيض، وبهذا الفوز أهدى أبناء أحمد كشرى درع الدورى رسميا للنادى الأهلى متصدر المسابقة والذى كان يحتاج نقطتين فقط لحسم درع الدورى العام هذا الموسم.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند 55 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط نهاية الموسمن بينما رفع أسوان رصيده إلى 34 نقطة.