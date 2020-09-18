شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: اللجنة الخماسية سبب خسارة الزمالك أمام أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة هي سبب خسارة الفريق في مباراة أسوان في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري موضحا أن الفريق يلعب مباراة كل ثلاثة أيام مما تسبب في إصابات عديدة للاعبي الزمالك أمثال محمد عبد الشافي وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات لقناة الزمالك :" الجمهور لن يتركك في حالة يا جنايني بسبب اصابات اللاعبين، الاهلي لديه هدف وهو الفوز بالدوري وحققه والزمالك لديه هدف وهو دوري أبطال أفريقيا، أرحمنا يا عمرو يا جنايني انت هتتسبب في إصابات لاعبي الزمالك وبيراميدز والاهلي قبل المباريات الأفريقية".
وأضاف منصور قائلا :" أسوان فاز على الزمالك بسبب غياب ١١ لاعب عن الفريق للإصابة، و أطالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإيقاف تلك المهزلة، وبهذا المنظر سنسافر إلى المغرب سيكون بعربية إسعاف وليس طائرة خاصة".
وأضاف رئيس الزمالك أن هروب المدرب السبب الثاني في الخسارة من أسوان والتحكيم هو السبب الثالث في الخسارة لأن الهدف الذي دخل مرمى الزمالك من خطأ واضح.
وقال مرتضى منصور :" تشكيل الزمالك كان خطأ وكان فيه مجاملات كثيره والمدير الفني المؤقت جامل بعض اللاعبين في التشكيل لأنه دفع يالناشئين ولابد أن نغلق ملف هذه المباراة والجمهور يعلم أننا في ظروف طارئة".
حقق فريق أسوان فوزا تاريخيا على نظيره الزمالك بهدف نظيف سجله إبراهيم جلال، فى المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى العام، حيث يعتبر انتصار اليوم هو الأول فى تاريخ تماسيح النيل على الفارس الأبيض، وبهذا الفوز أهدى أبناء أحمد كشرى درع الدورى رسميا للنادى الأهلى متصدر المسابقة والذى كان يحتاج نقطتين فقط لحسم درع الدورى العام هذا الموسم.
بهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند 55 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط نهاية الموسمن بينما رفع أسوان رصيده إلى 34 نقطة.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : محمود جنش في حراسة المرمي، امامه الرباعي أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش واسلام جابر وفي الوسط طارق حامد وأمام عاشور ، امامهما مصطفي فتحي واسامة فيصل وحسام أشرف وفي الهجوم مصطفي محمد.، ويجلس على دكة البدلاء كل من : محمد أبو جبل وياسين مرعى ومحمد عبد الغني وحاتم محمد وحازم امام وسيف جعفر وكريم بامبو وكاسونجو وعمر السعيد
فيما بدأ اسوان المباراة بتشكيل مكون من: مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، محمد المرسى، سولمون منساه، محمد إسماعيل وكريم الطيب.، وعلى دكة البدلاء كل من: طلعت الجبلاوى، محمد خليفة، محمد رزق، أحمد عامر، محمد همام، فادى فريد، أوميد أوكرى، مصطفى البدرى، مصطفى دويدار.
بداية المباراة جاءت سريعة من جانب الفريقين، ونجح أسوان فى تهديد مرمى الزمالك فى الدقيقة الثانية من كرة طولية داخل منطقة الجزاء تسلمها مهاجم أسوان قبل أن تطول منه وينقذها محمود جنش حارس الزمالك فى الوقت المناسب.. وبعد لدغة أسوان هدأت المباراة تدريجيا من جانب الفريقين دون خطورة على حارسىّ المرمى.
وفى الدقيقة 12 سدد إمام عاشور لاعب الزمالك كرة أرضية سريعة تصدى لها حارس أسوان مسعد عوض على مرتين ليستمر التعادل السلبى.
وأجرى أسوان تغييرا إضطراريا فى الدقيقة 23 بنزول أحمد عامر بدلا من محمد إسماعيل بسبب إصابة الأخير بعدما منعه جنش من الانفراد بمرماه وخرج للإمساك بكرة طولية كادت تشكل خطورة على شباك الأبيض.. وأنقذ جنش مرمى فريقه من فرصة لمهاجم أسوان بعد أخطأ محمود علاء فى تمرير الكرة ليتسلمها لاعب أسوان ويسدد كرة أمسكها جنش وحافظ على التعادل السلبى.
وفشل مصطفى فتحى فى استغلال الكرة التى تهيأت له فى الدقيقة 44 داخل منطقة الجزاء عن طريق تمريرة مصطفى محمد ليضعها خارج المرمى، وفى المقابل نجح ابراهيم جلال فى تسجيل الهدف الأول لأسوان فى الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول لينتهى الشوط الأول بتقدم أسوان بهدف نظيف.
ومع بداية الشوط الثانى، كاد الزمالك يسجل هدف التعادل من رأسية مصطفى محمد لكن مسعد عوض ينقذها بصعوبة.. وفى الدقيقة 53 سدد محمد أبو العز كرة مفاجئة فى اتجاه مرمى جنش نجح الاخير فى انقاذها.
وفى الدقيقة 68 أهدر أحمد عيد لاعب الزمالك هدفا محققا بعدما تسلم تمريرة حريرية من محمود علاء، إلا أن عيد سدد الكرة بغرابة شديدة فوق العارضة.. وباءت محاولات مصطفى محمد لاعب الزمالك وزميله كاسونجو فى هز شباك مسعد عوض حارس أسوان ليفوز أسوان بهدف نظيف.
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