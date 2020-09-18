شكرا لقرائتكم صاهب هدف أسوان في الزمالك: "نستحق أكثر من تفادي الهبوط" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر إبراهيم جلال صاحب هدف أسوان والذي تسبب في فوز فريقه على الزمالك للمرة الأولى في تاريخه، عن سعادته بهذا الفوز.

وقال إبراهيم جلال عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "لا أعرف لماذا اعترض لاعبو الزمالك على هدفي، وضعت جسمي للحصول على الكرة، ورأيت جنش يترك المرمى لذا قررت التسديد مباشرة".

وتابع هداف تماسيح النيل: "الفوز ضد الزمالك دليل على أن نتائجنا الفترة الأخيرة ليست صدفة بل نتاج عمل نقوم به، الأداء الذي نقدمه نستحق بناء عليه أكثر من النجاة من الهبوط، نريد اللعب على تحقيق مركز جيد".

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حقق فريق أسوان فوزا تاريخيا على نظيره الزمالك بهدف نظيف سجله إبراهيم جلال، فى المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى العام، حيث يعتبر انتصار اليوم هو الأول فى تاريخ تماسيح النيل على الفارس الأبيض، وبهذا الفوز أهدى أبناء أحمد كشرى درع الدورى رسميا للنادى الأهلى متصدر المسابقة والذى كان يحتاج نقطتين فقط لحسم درع الدورى العام هذا الموسم.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند 55 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط نهاية الموسمن بينما رفع أسوان رصيده إلى 34 نقطة.

وقبل مباراة اليوم، التقى أسوان والزمالك 19 مرة في مسابقة الدوري منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدوري الممتاز بداية التسعينات، فاز الزمالك في 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أي فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات.