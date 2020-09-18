شكرا لقرائتكم أكثر أندية تتويجا بالألقاب في العالم.. الأهلي يعزز مكانته فى المرتبة الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل النادى الأهلى حفاظه على المركز الثالث بقائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات فى العالم على الرغم من عدم انتهاء منافسات الدورى المصرى موسم 2019 / 2020 الذى توقف لمدة قاربت على 4 أشهر أثر انتشار فيروس كورونا الخطير الذى تسبب فى وفاة وإصابة الملايين حول العالم. انتهت مسابقات دوريات كرة القدم فى معظم دول العالم وتوج ريال مدريد بالدورى الإسبانى وبايرن ميونخ بالدورى الألمانى وباريس سان جيرمان بالدورى الفرنسى ويوفنتوس بالدورى الإيطالى وليفربول بالدورى الإنجليزى.

أوضح موقع " جول " العالمى أن نادى ناسيونال مونتيفيديو بطل أوروجواى جاء فى صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات برصيد 146 بطولة فيما احتل نادى بنيارول الأورجوانى المركز الثانى برصيد 127 بطولة وجاء النادى الأهلى فى المركز الثالث برصيد 116 بطولة تضم 96 بطولة محلية و20 قارية. قال الموقع أن نادى رينجرز الأسكتلندى فى المركز الرابع برصيد 115 بطولة ثم الرجاء المغربى بالمركز الخامس برصيد 110 بطولة وجاء ريال مدريد الإسبانى فى المركز السادس برصيد 92 بطولة ثم برشلونة فى المركز السابع برصيد 91 بطولة. Advertisements احتل ليفربول الإنجليزى المركز الــ 18 فى ترتيب قائمة الأندية الأكثر تتويجا فى العالم وجاء نادى الزمالك فى المركز الـ 21 برصيد 58 بطولة تضم 45 لقب محلى و13 أفريقى. وجاء تقرير الموقع العالمي قبل وصول الأهلي للقب الأخير اليوم بعد خسارة الزمالك أمام أسوان.

الأهلي

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