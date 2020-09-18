شكرا لقرائتكم أيمن يونس: لاعيبة الزمالك مش قد المسئولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد أيمن يونس نجم الزمالك الأسبق اداء لاعبي الزمالك أمام أسوان في المباراة التى انتهت بفوز تماسيح النيل بهدف دون وأعلنت تتويج الأهلي رسميا بلقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه.

وتابع يونس في الأستديو التحليلي عقب المباراة: "فيه لاعيبة مش قد المسئولية، ممكن يكون انتابهم احساس أنهم الأفضل والأقوى قبل المباراة، لكن في الحقيقة اسوان كان الفريق الأحق بالفوز".

وتابع نجم الزمالك الأسبق: "لاعيبة الزمالك مش مركزة، أسوان قدم مباراة كبيرة من كل النواحي وساعدهم على ده توهان لاعيبة الزمالك، مهما كانت مسئولية المدرب عن النتيجة، لكن اللاعيبة عليها عامل كبير جدًا".

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حقق فريق أسوان فوزا تاريخيا على نظيره الزمالك بهدف نظيف سجله إبراهيم جلال، فى المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى العام، حيث يعتبر انتصار اليوم هو الأول فى تاريخ تماسيح النيل على الفارس الأبيض، وبهذا الفوز أهدى أبناء أحمد كشرى درع الدورى رسميا للنادى الأهلى متصدر المسابقة والذى كان يحتاج نقطتين فقط لحسم درع الدورى العام هذا الموسم.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند 55 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط نهاية الموسمن بينما رفع أسوان رصيده إلى 34 نقطة.

وقبل مباراة اليوم، التقى أسوان والزمالك 19 مرة في مسابقة الدوري منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدوري الممتاز بداية التسعينات، فاز الزمالك في 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أي فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات.