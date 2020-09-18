شكرا لقرائتكم "جزائية" تمنح بيرسبوليس نقاط التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى نادي التعاون خسارته الثانية في المسابقة أمام بيرسبوليس الإيراني بنفس نتيجة الذهاب 1-صفر، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في المرحلة الرابعة لدوري أبطال آسيا.
وعلى ستاد المدينة التعليمية واصل التعاون مسلسل إهدار النقاط عقب تلقيه الخسارة الثانية توالياً أمام نظيره بيرسبوليس الإيراني بنفس نتيجة الذهاب 1-صفر.
وسجّل هدف بيرسبوليس الوحيد لاعبه بشار راسان بونيان عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح بعد مرور 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.
وحاول التعاون كثيراً العودة الى المباراة خاصة في العشر دقائق الأخيرة بعد التبديلات التي أجراها مدربه الفرنسي كارتيرون والذي قاد الفريق لأول مرة بعد وصوله للدوحة مساء أمس.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيرسبوليس إلى 7 نقاط ليتصدر الترتيب بفارق نقطة عن التعاون وصيفه وعن لخويا القطري صاحب المركز والذي خسر من أمام الشارقة الإماراتي 4-2.
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