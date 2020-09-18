الشارقة الإماراتي يصعق الدحيل برباعية ويشعل المجموعة

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الدوحة: ألحق الشارقة الاماراتي خسارة مفاجئة بالدحيل القطري مشعلا المجموعة الثالثة بعد فوزه عليه 4-2 الجمعة على استاد المدينة التعليمية في الدوحة ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، محققا انتصاره الاول في البطولة القارية منذ عام 2004.

وسجل خالد باوزير(18) وماجد سرور(62) والبرازيليان ايغور كورنادو (75 من ركلة جزاء) وكايو فرناديز(90+1) اهداف الشارقة، وعبدالله الاحرق (12) والمعز علي(70) هدفي الدحيل.

وأكمل الدحيل المباراة منذ الدقيقة 59 بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه المغربي مهدي بن عطية.

ورفع الشارقة الذي حقق فوزه الاول بعد خسارتين وتعادل رصيده الى 4 نقاط وتقدم للمركز الثالث بفارق الاهداف عن برسبوليس الايراني الذي يلعب لاحقا مع التعاون السعودي،وبقي الدحيل ثانيا برصيد 6 نقاط.

وافتتح الدحيل التسجيل من اول هجمة بعد تسديدة بعيدة قوية لعبدالله الاحرق حاول حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني إبعدها دون ان ينجح (12).

وعادل خالد باوزير للشارقة بعد خطأ فادح من حارس مرمى الدحيل خليفة ابوبكر الذي حاول إمساك تسديدته البعيدة لكنها افلتت منه وتهادت داخل الشباك (18).

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وأهدر البرازيلي دودو ادواردو فرصة إضافة هدف التقدم للدحيل بعد انفراد تام لكنه سدد بغرابة بين يدي الحوسني(34).

وكانت نقطة التحول في المباراة طرد مدافع الدحيل بن عطية لضربه البرازيلي ايغور كورنادو بالكوع، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة، وسط احتجاج لاعب يوفنتوس الايطالي وبايرن ميونيخ الالماني السابق بحجة ان حركة يده لم تكن مقصودة(59).

ومن نفس الكرة سدد كورنادو ركلة حرة أصابت القائم وتابعها ماجد سرور برأسه في شباك ابوبكر مسجلا الهدف الثاني للشارقة(62).

ورغم النقص العددي سرعان ما أدرك الدحيل التعادل بعد كرة طويلة من احمد ياسر وصلت الى المعز علي سددها قوية اصابت القائم وتابعت طريقها نحو المرمى(70).

واستمرت الاثارة وسجل الشارقة الهدف الثالث بعدما عرقل محمد موسى البرازيلي ويلتون سواريز احتسبها الحكم ركلة جزاء سددها كورنادو بنجاح(75).

واضاف كايو فرناديز الرابع (90+1)وسط انهيار تام في صفوف الدحيل الذي فشل في تجديد فوزه على الشارقة بعدما كان هزمه الثلاثاء 2-1.