السد يكتسح العين برباعية نظيفة

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الدوحة: اكتسح السد القطري نظيره العين الاماراتي 4-صفر الجمعة في استاد جاسم بن حمد في الدوحة ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدوري ابطال آسيا لكرة القدم.

وسجل الجزائري بغداد بونجاح(26 و70) وأكرم عفيف (56)ورودريغو تاباتا(86) أهداف السد.

ورفع السد رصيده الى 8 نقاط وتصدر المجموعة الرابعة بفارق نقطة عن النصر السعودي الذي يلعب لاحقا مع سباهان أصفهان الايراني (3 نقاط)، في حين تجمّد رصيد العين الذي فشل في الفوز في آخر 12 مباراة بالبطولة عند نقطة واحدة وبقي في المركز الاخير.

وقال بوعلام خوخي لاعب السد "في كل مباراة نعطي 100 في المئة من مستوانا لتحقيق الفوز، واليوم فعلنا نفس الامر، ورغم النتيجة الكبيرة الا ان المباراة كانت صعبة ولاسيما في الشوط الاول".

من جهته،أكد محمد عبد الرحمن لاعب وسط العين "نحن حزينون للنتيجة الكبيرة التي ربما تعود لاننا لم نخض مباريات رسمية منذ فترة طويلة، نحن العين وعلينا ان نعود ونقدم الافضل في آخر مباراتين".

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كانت البداية لصالح العين الذي كان قريبا من التسجيل في مناسبتين، الاولى بعدما خطف الانغولي ويلسون برونو الكرة من الاسباني سانتي كازورلا الوافد الجديد من فياريال، وتقدم وسدد الكرة خارج المرمى(11)، والثانية عبر كايو كانيدو والتي تألق حارس مرمى سعيد الشيب في التصدي لها(17).

وعاقب فريق المدرب الاسباني تشافي هرنانديز منافسه على إهدار الفرص بافتتاح التسجيل بعد تمريرة رائعة من أكرم عفيف خلف المدافعين استلمها بونجاح وسدد كرة خادعة اصابت القائم وتابعت طريقها نحو شباك خالد عيسى(26).

ورد بونجاح الهدية لاكرم عفيف بعدما مرر له كرة الهدف الثاني ليضعها الاخير بذكاء بمقدمة قدمه في مرمى العين (56).

وتألق الشيب مجددا وابعد تسديدة التوغولي كودجو لابا ببراعة اصابت العارضة وخرجت الى ركنية(59).

واضاف بونجاح هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدما استغل تمريرة كازورلا(70)، قبل ان يختتم البديل رودريغو تابتا مهرجان الهداف بتسجيل الرابع بتمريرة حاسمة أخرى من الدولي الاسباني(86).