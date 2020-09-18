شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة ملك الأسيست ومعلول الوصيف بعد فوز الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميز الثلاثي محمد مجدي قفشة وعلي معلول وعمرو السولية هذا الموسم مع الأهلي وكان لهم دور بارز خلال مسيرة الحسم المبكر، وتتويج الفريق بلقب بطولة الدوري للعام الخامس على التوالي، وللمرة رقم 42 في تاريخه، ولعب الثلاثي دورا مهما في الأهداف الغزيرة التي سجلها الفريق حتى الآن بفضل تفوقهم في صناعة الأهداف والتمريرات الحاسمة.

وخاض الفريق الأول27 مباراة تمكن من تحقيق الفوز في23 مباراة وتعادل في 3 مباريات ، فيما تلقى خسارة وحيدة، بخط هجوم هو الأقوى بين كافة فرق الدوري، بعدما نجح نجوم الفريق في تسجيل63هدفا، بتوقيع 17 لاعبا، ونجح الأهلي في التسجيل في كافة مبارياته التي خاضها في بطولة الدوري باستثناء مباراة الاتحاد .

جاء محمد مجدي أفشة على قمة صناع الأهداف هذا الموسم فاستحق لقب «مستر أسيست»، بعدما ساهم في صناعة 7 أهداف على مدار مشاركته حتى الآن في مباريات بطولة الدوري، فيما جاء الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق في المرتبة الثانية بعدما ساهم في صناعة 6 أهداف على مدار مشاركاته هذا الموسم، جاء عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، في المرتبة الثالثة، بعدما ساهم في صناعة 5 أهداف ليواصل السولية المستوى المتميز الذي يقدمه رفقة الفريق هذا الموسم على الصعيد التهديفي وصناعة الأهداف، إلى جانب الدور الدفاعي المتميز من اللاعب في وسط الملعب .

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واحتل محمد هاني، ظهير أيمن الفريق ومعه السنغالي أليو بادجي، والنيجيري جونيور أجايي المركز الرابع ، بعدما ساهم كل منهم في صناعة4 أهداف في مشوار الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم، احتل المركز الخامس محمود عبد المنعم كهربا، أحدث الوجوه المنضمة لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعدما ساهم في صناعة 3 أهداف.

وفي المركز السادس جاء المالي أليو ديانج، الذي كان حاضرا وبقوة على الصعيد الهجومي بتسجيل هدف وصناعة هدفين هذا الموسم، بالإضافة إلى أدواره الدفاعية بالتساوي مع جناح الفريق حسين الشحات برصيد هدفين لكل منها.