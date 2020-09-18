شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: كان نفسي الزمالك يكسب أسوان عشان نتجاوز صدمة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم حازم إمام نجم الزمالك الأسبق إدارة طارق يحيي لمباراة الزمالك وأسوان والتي أنتهت بهزيمة الفريق الأبيض بهدف دون رد وهي الخسارة التى منحت الاهلي لقب الدوري، وتابع حازم في الأستديو التحليلي بقناة أون تايم سبورت عقب المباراة: "كان نفسي الزمالك يكسب الماتش ده بالذات عشان نتجاوز رحيل كارتيرون سريعًا، لكن واضح جدا تأثير رحيل المدرب الفرنسي على الأداء" ، وتابع الثعلب الصغير: "بصراحة طارق يحيي تغييراته وقراراته غريبة جدا، والتبديلات متأخرة مش فاهم ليه أصر يضغط نفسه، الشوط الثاني كان الزمالك أفضل، ولاعيبة الزمالك محتاجة تموت نفسها.

حقق فريق أسوان فوزا تاريخيا على نظيره الزمالك بهدف نظيف سجله إبراهيم جلال، فى المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى العام، حيث يعتبر انتصار اليوم هو الأول فى تاريخ تماسيح النيل على الفارس الأبيض، وبهذا الفوز أهدى أبناء أحمد كشرى درع الدورى رسميا للنادى الأهلى متصدر المسابقة والذى كان يحتاج نقطتين فقط لحسم درع الدورى العام هذا الموسم.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند 55 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط نهاية الموسمن بينما رفع أسوان رصيده إلى 34 نقطة.

وقبل مباراة اليوم، التقى أسوان والزمالك 19 مرة في مسابقة الدوري منذ تأهل "زعيم الجنوب" للدوري الممتاز بداية التسعينات، فاز الزمالك في 13 مباراة وأحرز 42 هدفاً ولم يحقق أسوان أي فوز لكنه سجل 9 أهداف وفرض التعادل ست مرات.