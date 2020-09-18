شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد اليوم الجمعة 18 / 9 / 2020 العديد من الأحداث والملفات الرياضية أهمها، حضور هانى أبو ريدة وعمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة اجتماع الجمعية العمومية للفيفا عبر الفيديو كونفرانس، بجانب تغريم محمد الشناوى حارس الاهلى مبلغ مليون و500 ألف جنيه لصالح وكيله.

تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، إقامة ممر شرفى لفريق الأهلى عند حسم فوزه بدرع الدورى الممتاز هذا الموسم، حال تعذر تسليم درع الدورى له فى احتفالية داخل الملعب لأسباب تسويقية تتعلق بالشركة الراعية

شارك المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، كونجرس فيفا، والذي جرى اليوم، بتقنية الفيديو كونفرنس.. وتركزت اجتماعات الجمعية العمومية للفيفا على الحديث عن ممارسة كرة القدم في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 بالإضافة إلى مواصلة العمل على مكافحة الفساد والعنصرية بكافة أشكالهما.

يحضر عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، اجتماع الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن طريق الفيديو كونفرانس والتى يحضرها جميع اتحادات دول العالم والبالغ عددهم 211 اتحادا، بالإضافة إلى هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى والأفريقى لكرة القدم.

كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاوليمبي إنه بصدد الاتفاق علي خوض وديتين في شهر نوفمبر المقبل خلال التوقف الدولي في الفترة من ٩ الي ١٧ نوفمبر في اطار الاعداد الاوليمبياد طوكيو ٢٠٢١ في يوليو المقبل ، وأكد شوقي غريب لليوم السابع إنه جاري الانتهاء من الاتفاقات الاخيرة لمعسكر شهر نوفمبر وأنه يبحث عن مباريات قوية لتجهيز اللاعبين الاوليمبياد بعد توقف دام اكثر من سنة بالنسبة للمنتخبات خاصة أن اخر تجمع للفراعنة الصغار كان خلال بطولة أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة التي استضافتها مصر وفاز بلقبها الفراعنة .

اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة النادي الأهلي المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 للدوري، وضمت القائمة كلا من : محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي وعاصم سعيد وأحمد محسن وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو وميدو جابر وصلاح عاشور وعبد الله مجدي ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.

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يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى حضور أعداد قليلة من الجماهير لمباراة منتخب مصر أمام توجو، المحدد لها 12 نوفمبر المقبل بالقاهرة، فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2022، على أن يتم تطبيق الشروط الاحترازية فى المباراة لمنع انتشار فيروس كورونا.

اقترب النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الأهلى، من مُغادرة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لرغبة المارد الأحمر فى ضم صفقتين أجنبيتين لتدعيم الفريق فى الموسم المقبل، ويبحث مسئولو القلعة الحمراء حالياً ضم ثنائى أجنبى هما بنسبة كبيرة المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء المغربى والجزائرى يوسف البلايلى لاعب أهلى جدة السعودى أو مهاجم أجنبى آخر، لذا سيكون الأهلى مُطالب بالاستغناء عن ثلاثة لاعبين أجانب خلال ميركاتو الصيف الجاري.

يدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، التراجع عن خطة اللعب بمهاجمين فى مباراة المقاصة غداً، السبت، واستقر على اللعب بمهاجم وحيد هو السنغالى آليو بادجى بنسبة كبيرة، ورغم أن الاتجاه الأقرب فى الأهلى حالياً هو اللعب بمهاجم وحيد بعدما دفع فايلر فى مباريات كثيرة خاضها الفريق مؤخراً بثنائى هجومى مكوّن من بادجى ومروان محسن إلا أن المدرب السويسرى سيحسم الجدل خلال مران اليوم ويُحدد مهاجم الفريق فى مباراة الغد ضمن منافسات الجولة الـ28 للدورى والتى يحتاج فيها الأهلى للفوز من أجل التتويج ببطولة الدورى رسمياً.

أصدرت محكمة شمال الجيزة حكما بتغريم محمد الشناوى، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، 10% من نسبة انتقاله من نادى بتروجت إلى النادي الأهلي موسم 2016 / 2017 تدفع لوكيله ويدعى وليد عبد الهادى الذى قدم مستندات تثبت أنه وكيل للحارس وقت انتقاله للقلعة الحمراء.