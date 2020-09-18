شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى.."الكبير أوى" حصد 137 بطولة في 113 سنة وأصبحاً ملكاً على عرش كل المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستحق الأهلي عن جدارة لقب "الكبير أوى" بعدما نجح فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907 ، ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، حيث حقق لقب البطولة 42 مرة منذ انطلاق البطولة في أربعينيات القرن العشرين.

تمكن الأهلي من تحقيق لقب كأس مصر في 36 مرة، ولعلها لم تكن البطولة المفضلة في السنوات الأخيرة، حيث في آخر 10 سنوات حققها أنذاك مرة واحدة على حساب المصري في 2017

.

أما السوبر المحلي فقد حقق البطولة 10 مرات آخرها في 2015 وهو صاحب الرقم القياسي أيضًا، ولكنه خسر النسخة الأخيرة على حساب الزمالك بركلات الترجيح.

وحقق الأهلي أيضًا كأس السلطان حسين في 7 مرات من 1923 وحتى 1938.

Advertisements

كما يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوي بإعادة اللقب مرة أخرى لستاد التتش.

وحقق الأهلي لقب كأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات، مع التتويج بلقب كأس الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014 والكأس الأفروآسيوية مرة وحيدة عام 1988، وأخيرًا توِّج بالسوبر الإفريقي 6 مرات آخرها عام 2014.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.