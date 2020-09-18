شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يتحدث عن انتزاع الفوز التاريخى لأسوان من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان، عن سعادته بالفوز التاريخي على الزمالك، فى المباراة التى جرت بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بالدورى العام، حيث يعتبر انتصار اليوم هو الأول فى تاريخ تماسيح النيل على الفارس الأبيض، وبهذا الفوز أهدى أبناء أحمد كشرى درع الدورى رسميا للنادى الأهلى متصدر المسابقة والذى كان يحتاج نقطتين فقط لحسم درع الدورى العام هذا الموسم.

وقال كشري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، عقب المباراة :"كان عندي يقين بالفوز، يقين في مستوى لاعبي الفريق وفي قدراتي كمدرب، وأهدي هذا الفوز لشعب أسوان".

وثمن كشري تحقيق الفوز الثالث على التوالي قائلا: "بنفكر في كل مباراة على حدة، ونطوي صفحة المباراة عقب صافرة الحكم، إن شاء الله سيبقى اسوان في الدوري".

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وتوج فريق الأهلى، رسميًا بلقب الدورى للموسم الحالى 2019 / 2020 وقبل نهايته بـ 7 جولات، وذلك بعد أن وصل للنقطة 72 معتليًا جدول ترتيب الدورى، وتوقف رصيد الزمالك عند النقطة 55 بعد الهزيمة من أسوان.