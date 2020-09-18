شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يرفع رصيده إلى 13 بطولة دورى عام بعد تتويج الأهلى بالمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم رحيله عن الأهلى بنهاية تعاقده فى الموسم الحالى، وتوجيه الشكر إليه من قبل الإدارة الحمراء، أضاف حسام عاشور كابتن الأهلى السابق بطولة جديدة إلى رصيده الضخم من الألقاب مع الفريق الأحمر، بعد حسم الأهلى لقب الدورى العام بفوز Hسوان علي الزمالك اليوم في الجولة الـ 28 للدورى وتوسيع الفارق بين الفريقين الي 16 نقطة بخلاف الـ 3 نقاط التي سيتم خصمها من الزمالك نهاية الموسم ، ليرفع عاشور رصيده من بطولات الدورى مع الأهلى إلى 13 لقباً، بينما يرفع رصيده من الألقاب بشكل عام إلى 37 بطولة جميعها مع الأهلى الذى لم يلعب عاشور لغيره على مدار مسيرته الكروية.

ويعد حسام عاشور أكثر لاعب مثل النادى الأهلي، حيث شارك فى 514 مباراة مع الفريق الأول بالمارد الأحمر، فى مختلف المباريات سواء المحلية أو الإفريقية أو القارية، أحرز خلالهم 3 أهداف كانوا جميعًا فى مسابقة الدورى العام.

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وكان عاشور نواة للجيل الذهبى للنادى الأهلى فى بداية الألفية، حيث تم تصعيده من قِبَل مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسطورى للقلعة الحمراء عام 2004.

"مسمار" وسط الأهلى حصد 37 لقباً مع النادى الأهلى، ولا ينافسه فى هذا الرقم سوى عمره الذى وصل إلى 34 عاماً، بطولات عاشور جاءت بواقع الدورى المصرى 13 مرة، السوبر المصرى 10 مرات، دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقى 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية.